Fatih Portakal canlı yayında sunumunu beğenmediği muhabiri eleştirdi

Sözcü TV'de ana haberin ekran yüzü Fatih Portakal haberin okuyan muhabire canlı yayında tepki gösterdi.

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Fatih Portakal canlı yayında sunumunu beğenmediği muhabiri eleştirdi

Sözcü TV'nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, yayınlanan bir haberi anlatan muhabirin sesini ve tarzını beğenmediğini söyledi. İzleyecilerden özür dileyen Fatih Portakal'ın tavrı, sosyal medyada eleştirildi.

Fatih Portakal'ın sunumuyla Sözcü TV ekranlarında Ana Haber programı yayınlandı. Yunanistan seçimlerinde yaşananların anlatıldığı haberin ardından, Fatih Portakal, muhabirin sesini beğenmediğini söyledi.

Haberleri yaparken tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade eden Fatih Portakal, izleyicilerden özür diledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı Fatih Portakal'ın tutumunu eleştirdi.

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