Gazeteciler Cemiyeti’nden Yanardağ’ın gözaltına alınmasına tepki

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Gazeteciler Cemiyeti, “İfade özgürlüğü önündeki engelleri hep beraber kaldıracağız” dedi.

Gazeteciler Cemiyeti’nden Yanardağ’ın gözaltına alınmasına tepki

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi eleştirdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasına bir tepki de Gazeteciler Cemiyeti’nden geldi.

Cemiyetin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Meslektaşımız Merdan Yanardağ'ın bir linç kampanyası sonucu gözaltına alınmasını kınıyoruz! Bu ne demokrasiyle ne yargı bağımsızlığıyla bağdaşır. İfade özgürlüğü önündeki engelleri hep beraber kaldıracağız” denildi. 

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