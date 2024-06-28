Emmy ödüllü Haluk Bilginer'den ses getirecek proje: Hollywood yıldızı ile aynı dizide

Haluk Bilginer, Emmy ödüllü Elisabeth Moss'un başrolünde yer aldığı "The Veil" dizisinde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı. 29 Mayıs'ta Disney Plus'ta yayınlanan dizide Bilginer, "Mr. Demir" adlı karakteri canlandırdı.

Dizide, Imogen Salter (Moss) ve Adilah El Idrissi (Marwan) adında iki casus, İstanbul'da gizemli bir organizasyonu araştırırken kendilerini tehlikeli bir oyunun içinde buluyor. Bu esnada, sahte pasaport ihtiyacı duyan Imogen ve Adilah, bu konuda uzman olan Mr. Demir'e (Bilginer) başvuruyor.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Mr. Demir ve Imogen'ın İngilizce konuştuğu sahneler, dizinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. Bu sahnelerde Bilginer'in kusursuz İngilizcesi ve oyunculuk yeteneği izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

"The Veil", "Killing Eve", "Dracula" ve "Penny Dreadful" gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Damon Thomas tarafından yönetiliyor. Dizinin senaryosu ve yapımı ise "Taboo", "Peaky Blinders" ve "Great Expectations" gibi başarılı yapımlarıyla tanınan Steven Knight'a ait.