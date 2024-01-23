Ekşi Sözlük'ün erişim engeli 11 ay sonra kaldırıldı

Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kaldırıldı. Kararı, Ekşi Sözlük'ün CEO'su Başak Purut duyurdu.

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Ekşi Sözlük'ün erişim engeli 11 ay sonra kaldırıldı

Ekşi Sözlük'ün CEO'su Başak Purut, eksisozluk.com adresinin erişim engelinin kaldırıldığını bildirdi.

Sözlük, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ 25 Şubat’ta kapatılmıştı.

Sözlük, uzunca süredir erişim engelleme kararlarıyla mücadele ediyordu. Site bu süreçte, farklı alan adlarıyla faaliyetlerine devam ediyordu.

Ancak Ekşi Sözlük'ün CEO'su Başak Purut tarafından yapılan paylaşıma göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eksisozluk.com adresinin erişim engeli kaldırıldı.

Engelleme kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuran site, haklı bulunarak, Mahkeme tarafından yasağın kaldırılmasına hükmedilmişti.

Sözlük’ten verilen bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi’nin kararı, ilk erişim engelleme kararını alan mahkemeye gönderilmesinin ardından karar kaldırıldı ve BTK’ya tebliğ edildi.

Bazı internet servis sağlayıcılarda eksisozluk.com alan adına hâlâ erişilemese de, çoğu internet servis sağlayıcısında yasağın kalktığı belirtildi.

Ekşi Sözlük'ün erişim engeli 11 ay sonra kaldırıldı - Resim : 1

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