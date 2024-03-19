Ece Üner'in son hamlesi: Kendi kanalını kuruyor

Show TV'den istifa ettikten sonra tv100'e geçen Ece Üner, ardından bu kanaldan da apar topar ayrılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV ile anlaşma imzalayan Ece Üner şimdi de kendi kanalını kurma kararı aldı.

Oda TV'nin özel haberine göre; Gazeteci ve sunucu Ece Üner'in, Sözcü TV'deki "Ece Üner Sözün Gücü" adlı programı sunmasının yanı sıra kendi Youtube kanalını kurmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Odatv'nin edindiği bilgilere göre Ece Üner'in, kendi markasının ve isminin altında bir Youtube kanalı kurmak istediği edinilen bilgiler arasında. Fatih Altaylı'nın program yapmak için Ece Üner ile görüştüğü konuşulurken, bu konunun henüz netlik kazanmadığı ve ihtimaller üzerine bir konuşma geçtiği öğrenildi.