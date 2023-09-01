Cumhuriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen oldu

Cumhuriyet gazetesi, Genel Yayın Yönetmenliği'ne Dış Haberler servisini yöneten Mine Esen getirildi.

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Cumhuriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen oldu

Cumhuriyet gazetesi "yeni görevlendirmeler" başlığıyla yayımladığı açıklamayla, Tuncay Mollaveisoğlu'nun görevden alınmasından sonra boşta olan genel yayın yönetmenliğine Mine Esen'in getirildiğini duyurdu. Gazete, Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne ise Hakan Akarsu'nun getirildiğini açıkladı.

Gazete "yeni görevlendirmeler" açıklamasında, "Atatürk’ün adını koyduğu, dünyanın en köklü gazetelerinden Cumhuriyet’te Genel Yayın Yönetmenliği’ne Mine Esen getirildi. Uzun yıllar Dış Haberler Servisi’ni yöneten Esen, Cumhuriyet’in ilk kadın genel yayın yönetmeni oldu. Genel Yayın Koordinatörlüğü’ne de Hakan Akarsu getirildi" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen oldu - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Gazetesi Vakfı, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet gazetesi ile Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, söz konusu iddia ile yapılan suç duyurusuna ilişkin farklı tonlarda açıklamalar yaptı. Mollaveisoğlu, "Kendim ve ekibim adına bizden önce yapıldığı iddia edilen, bizimle hiç ilgisi olmayan iddiaların tespitini ve gerçek ise gazetecilik etiği açısından asla kabul edilemez bu durumla ilgili gereğinin yapılmasını istedim" dedi. Cumhuriyet gazetesinin açıklamasında ise söz konusu iddialar yalanlanarak, "içeriden bir saldırı" yapıldığı savunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; 9 Haziran'da suç duyurusuna ilişkin, "kovuşturmaya yer yok" kararı verdi.

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