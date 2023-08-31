Posta gazetesinin Atatürk fotoğrafı gündem oldu

Posta Gazetesi'nin 30 Ağustos ilanında kullandığı Atatürk fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Posta gazetesinin Atatürk fotoğrafı gündem oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gazeteler 30 Ağustos'la ilgili ilanlarını yayımladı. Posta Gazetesi de 30 Ağustos'ta kapağına bir Atatürk fotoğrafı taşıdı.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı ilanındaki Atatürk fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın Atatürk'e benzememesi tepki çekerken, konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı.

İşte o fotoğraf ve yorumlar;

Posta gazetesinin Atatürk fotoğrafı gündem oldu - Resim : 1

Posta gazetesinin Atatürk fotoğrafı gündem oldu - Resim : 2

Posta gazetesinin Atatürk fotoğrafı gündem oldu - Resim : 3

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