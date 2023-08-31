CHP'li Süreyya Öneş Derici Bodrum'un su sorununu Meclis'e taşıdı

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Muğla’nın Bodrum ilçesinin su sorununu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sordu. Bodrum'un uzun zamandır süren içme ve kullanma suyu sıkıntısının yanı sıra, su hatlarındaki patlaklar hakkında açıklamalar isteyen Öneş Derici, TBMM Başkanlığı'na gönderdiği yazılı soru önergesiyle konunun takipçisi olacağını duyurdu.

Süreyya Öneş Derici önergede yaptığı açıklamada; 2012 yılında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Bodrum Yarımadası Acil İçme Suyu İnşaatı" projesinin başlangıcında, yetkililerin Bodrum'un su ihtiyacının 2040 yılına kadar karşılanacağını taahhüt ettiklerini, ancak zaman içinde içme suyu hatlarında 3000’den fazla arıza oluştuğunu belirtti.

HİJYEN VE GÜNDELİK YAŞAM GEREKSİNİMLERİ DAHİ KARŞILANAMIYOR

Bodrum’da uzun süredir yaşanan su kesintileri nedeniyle ilçe sakinleri sadece içme suyundan mahrum kalmıyor, aynı zamanda temizlik, hijyen ve günlük yaşam gereksinimlerini de karşılayamaz haldeler. Öneş Derici, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yönelttiği sorularla su hatlarının tamamen yenilenmesi ve vatandaşlar için su tahsislerinin önceliklendirilmesi gibi konulara değindi.

İşte CHP Muğla Milletvekili Öneş Derici’nin Tarım ve Orman Bakanı’na sorduğu sorular;

1. Yıllık 29,5 milyon metreküp olan içme suyu tahsis miktarının, Bodrum'un asıl ihtiyaç miktarı olan 44,5 milyon metreküpe yükseltilmesi için bir planınız var mıdır?

2. Bodrum'un güncel su ihtiyacının yıllık 44,5 milyon metreküp olduğu göz önüne alındığında, uzun vadeli projeksiyon hesaplamaları yaparak, 2053 yılına kadar yetecek su miktarının temini için gerekli planlamaları yapmakta mısınız?

3. Cumhurbaşkanlığı ve DSİ yatırım programında olan günlük 40.000 m3 kapasiteli Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Etap inşaatına ne zaman başlanacaktır?

4. Borularda meydana gelen patlamaların yarattığı can ve mal güvenliği tehditlerine ilişkin bir çözüm uygulanacak mıdır?

5. Ana isale hattı CTP borularının yenilenmesi hususunda ne zaman ve ne gibi adımlar atmayı planlıyorsunuz?

6. Su tahsisleri hakkındaki yönetmeliğin 7’nci maddesi gereği birinci seviyede önceliğin içme suyu ve kullanma suyunun karşılanması olduğu göz önüne alındığında ve enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçlarının öncelik sıralamasında dördüncü sırada olduğu göz önüne alındığında, Geyik Barajı ve kuyulardan termik santrallere su verilmesini durdurarak halkın içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını önceliklendirmeye başlayacak mısınız?

Bodrum'un dünyaca ünlü turistik kimliği, yaşanan su sorunu nedeniyle gölgede kalmış durumda. vatandaşlar, temel bir yaşam gereksinimi olan suyun sürekliliği ve kesintisiz akışının sağlanması için yetkililerden çözüm bekliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem