Dorukhan Büyükışık'ın dosyasında yeni gelişme: Savcılık dosyada adı geçen polisler ifadeye çağırıldı

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın 13 Mayıs 2018’de yaşamını yitirmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandıran savcılık, Büyükışık’ın gündeme getirdiği iddiaları dikkate alarak soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin gelişmeleri gazeteci Tolga Şardan T24’teki köşesinde anlattı. Baba Büyükışık’ın T24’e yaptığı açıklamaların ardından savcılığın takipsizlik kararı verilen dosya için yeniden harekete geçtiğini aktaran Şardan, şunları yazdı:

Açıklamaların salı günü T24’e yayımlanmasının hemen ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne dikkati çeken bir talimat yazısı gönderdi. Baba Büyükışık’ın oğlunun ölümü konusunda yürütülen soruşturmayla ilgili ortaya attığı iddiaları dikkate alan savcılık, 2021’de takipsizlikle sonuçlandırdığı soruşturmadan ayrı olarak yeni bir soruşturma açtı.

Savcılık, bu dosya kapsamında sonra Asayiş Şubesi bünyesindeki Gasp Büro Amirliği’ne bir sayfalık talimat gönderdi. Soruşturma Savcısı Murat Yılmaz’ın imzasını taşıyan talimatta, olay sonrasında, olay yerinde olup halen kimlikleri belirlenemeyen polislerin kimliklerinin tespit edilip savcılığa bildirilmesi istendi. Ayrıca, Ethem Büyükışık’ın 2021’deki suç duyurunda adı geçen polis müdür, amir ve memurlara “şüpheli” sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere bildirimde bulunulması kaydedildi.

Baba Büyükışık, geçtiğimiz gün oğlunun ölümünü şöyle anlatmıştı:

“Ertesi sabah haber geldi. İzmir Narlıdere’deki evimize 600 metre uzaklıkta, 27 metre yükselikte, kaba inşaatı bitmiş bir binanın 9-10 metre önünde, kafası demir korkuluğun altında ve bedeni beton istinat duvarının üzerinde olacak şekilde ölü bulundu oğlum.

Vücudunda açık yara, kanama ya da düşme izi yoktu. Üzerindeki elbiselerinde herhangi bir yırtık, parçalanma, kirlenme yoktu.

Biz ailece inanmadık intihar ettiğine. Yurt dışından geldi, burada iş başvuruları vardı. İş görüşmeleri yapacaktı. İntihar etmesi için hiçbir gerekçe yoktu. Zaten sonrasında hazırlanan raporlarda oğlumun psikolojik sorunu olmadığı kanıtlandı.”