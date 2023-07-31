CNN Türk’te ayrılık! Deneyimli isim kanalla yollarını ayırdı

Demirören Medya’da ara zam olmayınca çalışanlar isyan bayrağı açtı ve arayışa girdiler. Televizyon haberciliğini iyice bitirme noktasına getiren yöneticiler kalifiye elemanlarını yaşanan ekonomik krizin karşısında ellerinde tutamamaya başladı.

CNNTÜRK’TE YAPRAK DÖKÜMÜ

Kurumda yaşanan ‘ara zam’ tartışmasının ardından ilk ayrılık haberi geldi. Deneyimli Savunma, Enerji ve Ulaşım muhabiri Ahmet Melik Türkeş, yaklaşık üç yıldır çalıştığı CNN Türk'le yollarını ayırdı.

Ahmet Melik Türkeş, 2020 yılında TGRT Haber’den CNN Türk haber merkezine geçiş yapmıştı. Bu süre içerisinde birçok özel habere imza atan deneyimli muhabirin yeni adresi merak konusu oldu.

AHMET MELİK TÜRKEŞ KİMDİR?

Ahmet Melik Türkeş, 3 Temmuz'da Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İLEF'te Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü bitirdi. Anadolu Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında ikinci üniversite eğitimini tamamladı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Gazetecilik Ana Bilim Dalı üzerine Yüksek Lisans eğitimini sürdürüyor.

Mezun olduktan sonra Kanal A'da mesleğe adım atan Ahmet Melik Türkeş, daha sonra 2017 yılında TGRT Haber'de çalışmaya başladı. 2020 yılında ise CNN TÜRK'e transfer oldu.

Muhabirlik yaptığı süre boyunca Türkiye'nin 50'den fazla şehrinde görevlere katıldı. Savunma alanına olan ilgisini işine de yansıttı. Pek çok savunma projesini ilk kez görüntüledi. Yurt içi ve yurt dışındaki askeri üs bölgelerine gitti, çok sayıda terör operasyonunu yerinde izledi. Farklı noktalardaki birçok üs bölgesine adım atan ilk muhabir oldu.