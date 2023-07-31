105 yıllık gazete yayın hayatına son verdi

Yeni Adana gazetesi, 1918 yılında başladığı yayın hayatına ‘ekonomik ve siyasi koşullardan dolayı’ 31 Temmuz 2023’te noktayı koydu.

“Türkiye’nin en eski gazetesi Yeni Adana yayın hayatına son veriyor! Bir dönem bitiyor!” manşetiyle çıkan gazetenin “Yeni Adana Gazetesi, 25 Aralık 1918’de başladığı yayın hayatına bugün itibarıyla son veriyor” spotlu yazısında şu ifadelere yer verildi:

“105 yıllık yayın hayatı boyunca Atatürk ilke ve devrimlerini sonuna kadar savunmuş, laiklik ve halkçılık ilkelerinden, demokratik ve sosyal devlet anlayışından taviz vermemiş, ulusalcı çizgisini değiştirmemiştir. Türkiye’nin bir hukuk devleti olması için mücadelesini her alanda sürdürmüştür. Bugün gelinen noktada yerel basının yaşam mücadelesi verdiği hayatta kalma çabasından Yeni Adana’da nasibini almıştır. Yüregir ailesi olarak gazetemizin maddi ve manevi olarak yayını sürdürme çabasının artık mümkün olmadığını görmekteyiz.

Yeni Adana Gazetesi’ne 1918’den bu yana emek veren tüm yazı işleri müdürlerine, idarecilerine, yazarlarına, çizerlerine, muhabirlerine, sanat sayfalarını hazırlayan/düzenleyenlere, dizgicilerine, basımcılarına, muhasebecilerine, basımevlerine, dağıtım elamanlarına, bayilere, uzman bilgisayar desteği veren firmalara teşekkürü bir borç biliriz.

Yeni Adana’yı kurulduğu günden bu yana okuyucuların eline ulaştıran Yeni Adana ailesinin bir ferdi olan bu arkadaşlarımızın yoğun emek ve çabası Yeni Adana’nın tarihinde yerini almıştır ve almaktadır.

Yeni Adana ailesinin kaybettiği bireylerine rahmet diler, yaşayanlara uzun ve sağlıklı ömür dileriz.

Yeni Adana ailesi demek yalnızca gazetenin sahipleri ve çalışanları demek değildir. Yeni Adana ailesinin vaz geçilmez üyeleri olan okurlarımız da bu ailenin yüzyılı aşkın üyeleridirler. Yeni Adana gazetesinin okurları kurulduğu günden bugüne geri bildirimleri ve katkılarıyla yıllar boyunca etkileşimli gazeteciliğin özgün örneğini sergilemiştir. Okurlarımız bu davranışlarıyla yalnızca Yeni Adana gazetesine değil, Atatürk ilke ve devrimlerine, ülkesine ve Adana’sına sahip çıkmıştır. Bu nedenle Yeni Adana okurları bu ailenin bir üyesi olmuştur. Ancak okurlarımıza üzülerek Türkiye’nin bu ekonomik ve siyasi koşullarında gazetemizin yayın hayatını sürdüremeyeceğini iletmek durumundayız.

Yeni Adana/Yüregir ailesi olarak, gazetemizi düşünsel, maddi ve manevi olarak destekleyen, iyi ve kötü gününde yanında olan milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, yerel kamu ve özel kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Gazetemizin hem okuyucuları hem de yazarları arasında yer alan tüm akademisyenlerimize de fikirleri ve kalemleriyle Yeni Adana ailesinin bir üyesi oldukları için teşekkür ederiz. Bu bağlamda Yeni Adana gazetesini destekleyen varlığından onur duyan yerel basın ve yayın organlarımıza, Basın İlan Kurumuna teşekkür eder, çalışmalarının daim olmasını dileriz.

Ülkemizin özellikle laiklik ilkesinin korunduğu ve uygulandığı, Atatürk ilke ve devrimleriyle çağdaş günlere ulaşması dileğiyle,

Sevgi ve sağlıkla kalın,

YÜREGİR AİLESİ ve YENİ ADANA GAZETESİ