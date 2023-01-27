CHP’li Bakan tarikat örgütlenmesini anlattı, mahkeme haberimizi sansürledi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, editörümüz Elif Ünsal’a yaptığı açıklamalarda güvenlik bürokrasisindeki önemli noktalarda tarikatların örgütlendiğini belirtti ve çarpıcı örnekler verdi.

Bakan’ın sözlerinin yer aldığı haberimize mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Haberimiz sansürlenerek, yayından kaldırıldı.

JANDARMA BAŞVURDU MAHKEME SANSÜRLEDİ

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın 14 Ocak’ta editörümüz Elif Ünsal’a verdiği demeçte dile getirdiği iddialar nedeniyle ilgili haberimiz, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın talebiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 25 Ocak 2023 kararlarıyla “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engellendi.

Bakan, söz konusu açıklamalarda “Mesela Süleymancılar ve Menzilciler, Jandarma Genel Komutanlığı’nın camisinde aynı anda namaz kılmıyorlar. Takkelerinin renkleri birbirinden farklı, aidiyetlerini de çekinmeden belli ediyorlar. Yani o üniforma birleştirmiş olmuyor, farklı takkeleri takınca kendi aranda bile ayrışıyorsun. Halbuki bu teşkilatlarda birlik-beraberlik olması lazım. Bu birlik ve beraberliği sağlayacak şey ise vatandır, bayraktır, kanundur, hukuktur. Buna sahip olan herkes etnik kimlik ve inanç kimliğine bakılmaksızın dayanışma içinde olmalı. Ama bu hükumet bunu da bitirdi.” ifadelerini kullanarak Jandarma Genel Komutanlığı’na dikkat çekmişti.