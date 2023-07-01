CHP heyetinin cezaevinde ziyaret ettiği gazeteci Merdan Yanardağ'dan mesaj: 'Adımın ve mesleğimin onurunu koruyarak buradan dimdik çıkacağım'

TELE1 yayınındaki sözlerinin ardından hedef gösterilerek tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) harekete geçti.

CHP, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında yürüyen hukuki süreci yakından takip etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere bir milletvekili heyeti görevlendirildi.

Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’ndan oluşan heyet, Yanardağ’ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı. Başvurunun kabul edilmesinin ardından CHP'li milletvekillerinden oluşan heyet Merdan Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

MERDAN YANARDAĞ: TÜRKİYE'DE AYDIN VE MUHALİF OLMANIN BEDELİNİN BURALARDAN GEÇMEK OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİYORUM

Milletvekilleri aracılığıyla kamuoyuna mesaj gönderen gazeteci Merdan Yanardağ kendisi ile dayanışma gösterenlere teşekkür ederek; "Bu yaşadığım bir demokrasi mücadelesi. Benim üzerimden toplumu susturmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Ben AKP mahkemelerinde ilk kez yargılanmıyorum, ilk kez de hapis yatmıyorum. Türkiye'de aydın ve muhalif olmanın bedelinin buralardan geçmek olduğunu gayet iyi biliyorum. Daha önce olduğu gibi hem adımı hem mesleğimi hem de felsefi tercihlerimin onurunu koruyarak buraya girdiğim gibi, buradan dimdik çıkacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü benden suçlu çıkmaz, hele terörist hiç çıkmaz" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ EVRİM KARAKOZ: MERDAN YANARDAĞ KONUŞMASININ KESİLMESİ VE MONTAJLANMASIYLA TUTUKLANDI

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz CHP'li heyet adına yaptığı açıklamasında; “CHP Genel Merkezi’mizin görevlendirmesiyle bayram günü Merdan Yanardağ’ı ziyarete geldi. Merdan Yanardağ, yapmış olduğu 20-25 dakikalık konuşmanın 2-3 dakikalık kısmı kesilerek, montajlanarak tutuklandı. Zaten hakkında yurtdışına çıkma yasağı mevcut. Yurtdışına çıkma yasağı olan bir kişinin kaçma şüphesiyle tutuklanması hukuka uygun bir durum arz etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Evrim Karakoz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"NE CHP, NE DE MERDAN YANARDAĞ GİBİ MUHALİF GAZETECİLER TERÖRLE YAN YANA ALINAMAZ"

“Ne CHP, ne de Merdan Yanardağ gibi muhalif gazeteciler terörle yan yana alınamaz. Ne CHP’den ne de muhaliflerden terörist çıkmaz. Merdan Bey’in avukatları itiraz süreçlerini başlattılar. Muhtemelen önümüzdeki hafta itirazda bulunacaklar. Biz de Genel Merkez’e durumu raporlayacağız. Süreci yakından takip edeceğiz.”

“TÜM VATANDAŞLARIMIZI MERDAN YANARDAĞ'A DESTEĞE DAVET EDİYORUZ"

“Programın bütünü, bütün olarak değerlendirildiğinde bu suçlama tamamen ortadan kalkıyor. Bağlamından kopartılmış, kes kopyala yapıştır mantığıyla 2-2 buçuk dakikalık bir montaj söz konusu. Merdan Yanardağ da açıkça ifade etti. AKP’li Galip Ensarioğlu’nun başlattığı süreci hatırlatmak için söylemiş olduğu sözler. Merdan Bey, terör örgütü liderini övüyormuş gibi kamuoyuna bilinçli bir şekilde yansıtılmaya çalışıldı. Merdan Bey de biz de biliyoruz ki Merdan Yanardağ terör örgütlerini övecek bir kişi değildir. Bugüne kadarki yayın politikası da ortadadır. Hukuk da eninde sonunda Merdan Bey’in haklılığını tescil edecektir. Tüm vatandaşlarımızı desteğe davet ediyoruz.”