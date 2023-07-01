Habertürk TV'de ilginç anlar: Kerim Üster'in Deniz Bağrıaçık'a 'Fransızca' tavsiyesi şaşkınlığa uğrattı

17 yaşında bir gencin başkent Paris'te polis tarafından vurularak öldürülmesi Fransa'da sokakları karıştırdı. Ülkede sokaklara çıkan ve yaş ortalamalarının 17 olduğu tahmin edilen çok sayıda kişi gözaltına alınırken Türkiye'de de haber kanallarının gündemi Fransa'da yaşanan olaylar.

KERİM ÜSTER'İN DENİZ BAĞRIAÇIK'A 'FRANSIZCA' TAVSİYESİ ŞAŞKINLIĞA UĞRATTI

Habertürk TV'de Fransa'da sokakların alev alması konuşulurken ilginç anlar yaşandı. Mehmet Akif Ersoy'un sunuculuğunu üstlendiği Ana Haber Bülteni'nde Avukat Kerim Üster'in France 24'te yorumculuk yapan, Sorbonne'da doktora tezi hazırlayan, akademide Fransızca ve İngilizce dersler veren Deniz Bağrıaçık'a yönelik sözleri şaşkınlığa uğrattı.

Bağrıaçık'a 'Fransızca bir öğrenin de' diyen Üster'e Mehmet Akif Ersoy; "Yayında ırkçılık gibi oldu. Fransızca öğrenmese ne olur? Bilmeyedebilir, bilmese ne olur?" ifadeleriyle Üster'e tepki gösterdi.

Üniversitede Fransızca dersler verdiğini hatırlatan Bağrıaçık; "Kimse Fransızca bilmek zorunda değil..." dedi.