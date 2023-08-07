Çalışanlar grev kararı asmışlardı: Sputnik Türkiye'de işten çıkarmalar başladı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı (Sputnik) Türkiye işvereni arasında geçtiğimiz şubat ayından beri süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri çıkmaza girdi.

RS FM programcısı Atilla Güner, kendisi de dahil sendikalı çalışanların işten çıkarılmaya başlandığını duyurdu.

"Merhabalar, bu akşam yayını için hazırlıklarımı yapmıştım. İzin dönüşü saat 17.00'de buluşacaktık. Ancak Sputnik Radyo yöneticisi beni çağırdı ve 'küçülüyoruz, sizi de işten çıkardık' dedi. Gazeteciler, neden - sonuç ilişkisini açıklamak zorunda" diyen Güner, şöyle devam etti:

"İşyerindeki çoğunluk bir süre önce TGS üyesi oldu, hak mücadelesi başlattı, uzlaşma olmadı ve grev kararı asıldı. Ben de gençlere destek verdim. Gazetecilik hayatım boyunca zaten hep bunu yapmaya çalıştım. Şu anda çok sayıda sendikalı da işten çıkarılıyor. Bir gün yeni bir mecrada buluşmak üzere hoşçakalın."

NE OLMUŞTU?

Çalışanlar, 24 Temmuz'da insanca yaşanacak bir ücret talep ettiklerinde kapıların yüzlerine kapandığını, yönetimin uzlaşmak yerine 'işten çıkarma' tehditlerine başladığını belirterek grev kararını İstanbul ve Ankara bürolarına asmıştı.

'ANAYASAMIZI ÇİĞNEYEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNENLER BÜYÜK YANILGI İÇERİSİNDE'

'Sputnik işverenine son çağrı' başlıklı metninde ayrıca yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 51, 52 ve 53. maddelerinin ihlal edildiği vurgulanmıştı:

"Çalışanların sendika hakkına saygı göstermeyerek anayasamızı çiğneyebileceğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Çalışanların sendikaya üye olmaları da toplu iş sözleşmesi imzalamaları da anayasal güvence altındadır. Bugün İstanbul ve Ankara’dan sesleniyoruz; sendika hakkımıza saygı gösterin, suç işlemeyin. Bir an önce, yıllardır büyük bir fedakârlık gösteren çalışanlarınızın taleplerine kulak verin."