Yalı Çapkını dizisine veda edip Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisine geçti! Beklenmedik karar

Ulusalpost.com'da yer alan habere göre; Yeni bölümleri merakla beklenen Arka Sokaklar'ın yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor ve oyuncu kadrosu güçlendiriliyor.

Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin kadrosuna son olarak flaş bir oyuncu daha katıldı. Yalı Çapkını dizisinden ani bir kararla ayrılan ünlü oyuncu, polisiye diziye dahil oldu.

CANSU FIRINCI ARKA SOKAKLAR'DA!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Cansu Fırıncı, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu.

Fırıncı, 17 sezon boyunca ilgiyle izlenen dizide Emniyet Amiri Ünal rolüyle çıkacak ve seyirciyi sürprizleriyle şaşırtacak.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?



Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümleri merak ediliyor. İddiaya göre Eylül başında yeni sezon çekimleri başlayacak. Yeni bölümler ise Ekim başında ekranda olacak.

Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu Evlenecek mi?

Son dönemde magazin gündemini oldukça meşgul eden bir konu var: Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu evlenecek mi? İkilinin aşkı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Peki, gerçekten evlenecekler mi?

İlk olarak, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun ilişkisi hakkında bilgi verelim. İkilinin aşkı, geçtiğimiz aylarda ortaya çıktı ve kısa sürede magazin basınının da ilgisini çekti. Sosyal medyada paylaştıkları romantik fotoğraflarla da gündeme gelen çift, takipçilerinin de büyük beğenisini kazandı.

Ancak, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun evlilik planları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İkilinin ilişkisi henüz çok yeni ve belki de daha ileriki aşamalara gelmeden evlilik gibi bir plan yapmak için erken olabilir.