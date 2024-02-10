Cafer Mahiroğlu'ndan açıklama: İrfan Değirmenci Halk TV'den neden ayrıldı?

Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, yaptığı açıklamayla ekranlara veda ettiğini duyurdu.

Değirmenci'nin veda açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, "Sevgili yol arkadaşımız İrfan Değirmenci Halk TV ana haber sunuculuğundan kendi isteğiyle ayrılmıştır. Daha uzun yıllar beraber yol yürümek isterdim. Ancak içindeki politika tutkusu ağır bastı. Siyasi hayatında başarılar diliyorum" dedi.

İRFAN DEĞİRMENCİ NE DEMİŞTİ?

Halk TV Ana Haber bültenine veda ettiğini açıklayan İrfan Değirmenci, şu ifadelere kullanmıştı:

"Koltuğa alışmak çok fena bir şey. İnsan, toplumun yararına koltuktan da feragat edebilmeli çıkarlarından ve paradan da. Çünkü paradan çok daha önemli şeyler var hayatta. Dayanışma, mücadele, ezene karşı ezilenden yana, adalatten, haktan, emekten yana olmak gibi. Eleştirdigine dönüşmemek, hırsları uğruna insanlığını kaybetmemek, kendini vazgeçilmez saymamak gibi. Kendini güç ve para sahibi olduğu alanda , partide, şirkette Olimposun zirvesinde bir mitolojik kahraman sananlara asıl gücün halkın sivil örgütlü mücadelesi oldugunu hatırlatmak gerekir. Ezene karşı mücadelenin bin bir yolu var. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon. Etkili de bir yol. Ama tek yol degil. Velhasılı kelam yolu eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinden geçenlerle yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur. En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle..."

"SİYASET YAPACAK"

Öte yandan Halk TV'nin internet sitesinde 'İrfan Değirmenci Siyasete Atıldı' başlıklı haberde, özetle şu ifadeler yer aldı:

"Halk TV Ana Haber Sunucusu İrfan Değirmenci, dün akşam sunduğu bültenin sonunda Halk TV izleyicilerine veda etti. Değirmenci bundan sonra Türkiye İşçi Partisi (TİP) saflarında siyaset yapacak. Değirmenci'nin siyaset arenasında da gazetecilikte gösterdiği başarıyı tekrarlayacağına inanıyoruz."

İRFAN DEĞİRMENCİ KİMDİR?

İrfan Değirmenci, 3 Kasım 1977'de Ankara'da doğdu. Babası Antalya, Kumlucalı; Annesi Afyonkarahisarlıdır. Değirmenci, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olarak bitirdi. Meslek hayatına 1996 yılında giriş yapan Değirmenci, 22 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ile birlikte ATV ekranlarında yer aldı. 2001 yılında Star TV'ye, 2003'te CNN Türk'e ve 2005'te Kanal D'ye geçti. 2007'de FOX'ta İrfan Değirmenci ile Çalar Saat'i sunmaya başladı ve üç yıl bu kanalda kaldı. 2010-2017 yıllarında ise Kanal D'de İrfan Değirmenci ile Günaydın'ı sundu Şubat 2017'de Kanal D'deki görevinden ayrıldı.

2023 seçimlerinde TİP'in İzmir milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci, seçim sonrası Halk TV'deki eski görevine geri dönmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem