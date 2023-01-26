Cadde TV'de deprem! Genel yayın yönetmeni ve çok sayıda isim istifa etti

Geçtiğimiz Eylül ayında yayın hayatına başlayan Cadde TV'de Genel Yayın Yönetmeni Serdar Akinan ve çok sayıda gazeteci istifa etti.

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Cadde TV'de deprem! Genel yayın yönetmeni ve çok sayıda isim istifa etti

Cadde TV, geçtiğimiz Eylül ayında yayın hayatına başlamış; 5 aylık yayın hayatı boyunca yaptığı haberlerle öne çıkmıştı. 

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İSTİFA DEPREMİ 

AZE Medya Grubunun bir parçası olan Cadde TV bugün gelen istifa haberleri ile sarsıldı. 

Yayın Kurulu Başkanlığı CHP eski Milletvekili Mustafa Balbay'ın yaptığı kanalda Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen gazeteci Serdar Akinan istifa etti.

Serdar Akinan'ın yanı sıra Haber Müdürü Zübeyde Sarı, Haber Koordinatörü Olcay Aydilek, muhabirler, Yayın Kurulu Üyeleri Prof. Bülent Çaplı, Nur Batur, kurucular, sosyal medya ekibi ve ekran yüzleri istifa etti.

Odatv'de yer alan bilgilere göre "Herkesin 15 gün ücretiz izne çıkarılmak istenmesi ve yayının bant yayına döndürülmesi" isteği istifaların nedeni oldu.

Odatv ayrıca Akinan'ın istifa mesajını da yayınladı: 

Cadde TV'de deprem! Genel yayın yönetmeni ve çok sayıda isim istifa etti - Resim : 2

BALBAY'DAN İLK AÇIKLAMA MESAJ

İstifa kararlarının ardından Mustafa Balbay, durumu değerlendireceklerini ifade ederek yayını son ana kadar ayakta tutmaya çalışacaklarını söyledi.

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