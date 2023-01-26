Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Bedir' karakteri ile hafızalara kazınan Levent Güner hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu Levent Güner yaşamını yitirdi. Kurtlar Vadisi’nde Pala’nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınan Güner devlet tiyatrosu oyuncusuydu.

Güner'in diğer mesleği ise şarkıcılıktı. 58 yaşındaki oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

LEVENT GÜNER KİMDİR? 

‘Eski Bir Sevda’ adında bir de albümü bulunan Güner, 1992’de Mem û Zîn, 1995’te Böcek, 1995’te Aylaklar, 2007-2009 Dudaktan Kalbe dizisi, 2013- Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek projelerinde rol aldı.

Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti - Resim : 1

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