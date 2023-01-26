Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Sözcü TV'den çifte transfer

RTÜK’ten lisansını alan Sözcü TV, yayın hayatına başlamaya hazırlanırken; iki ismi daha kadrosuna kattı.

Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Sözcü TV'den çifte transfer

RTÜK’ten lisansını alan Sözcü TV,  15 Mart’ta yayın hayatına başlayacak. 

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV’nin başına gazetenin yazarı Yılmaz Özdil’in getirildiği öğrenilirken; kanal kadrosuna iki ismi daha kattı. 

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MedyaRadar’ın özel haberine göre Pervin Karakullukçu ile Gökhan Kayış Sözcü TV ile anlaştı. İki isim kanalda haber sunuculuğu görevini üstlenecek.

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