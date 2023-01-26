Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Sözcü TV'den çifte transfer
RTÜK’ten lisansını alan Sözcü TV, yayın hayatına başlamaya hazırlanırken; iki ismi daha kadrosuna kattı.
RTÜK’ten lisansını alan Sözcü TV, 15 Mart’ta yayın hayatına başlayacak.
Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV’nin başına gazetenin yazarı Yılmaz Özdil’in getirildiği öğrenilirken; kanal kadrosuna iki ismi daha kattı.
MedyaRadar’ın özel haberine göre Pervin Karakullukçu ile Gökhan Kayış Sözcü TV ile anlaştı. İki isim kanalda haber sunuculuğu görevini üstlenecek.
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