Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Sözcü TV'den çifte transfer

RTÜK’ten lisansını alan Sözcü TV, 15 Mart’ta yayın hayatına başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV’nin başına gazetenin yazarı Yılmaz Özdil’in getirildiği öğrenilirken; kanal kadrosuna iki ismi daha kattı.

MedyaRadar’ın özel haberine göre Pervin Karakullukçu ile Gökhan Kayış Sözcü TV ile anlaştı. İki isim kanalda haber sunuculuğu görevini üstlenecek.