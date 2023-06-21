25 kuruluştan Sinan Aygül'e destek açıklaması: Kapsamlı bir soruşturma yürütülmeli

5 basın meslek örgütü ve insan hakları kuruluşu, gazeteci ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'ün, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumalarının saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

"Saldırının ardından hızla gerçekleştirilen tutuklamaları memnuniyetle karşılıyor, bununla birlikte yetkilileri kapsamlı bir soruşturma yürütmeye ve saldırının arkasında olabilecekler de dahil olmak üzere tüm sorumluların hesap vermesini sağlamaya çağırıyoruz" denilen açıklamada, Aygül'ün Tatvan Belediyesi'yle ilgili haberleri nedeniyle tehdit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'YOLSUZLUK İDDİALARINI HABERLEŞTİRDİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINDI'

"Aygül, saldırıdan iki gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tatvan Belediyesi ve belediye başkanının da dahil olduğu mülk satış ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını gündeme getirmiş ve ihalenin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Aygül, eleştirel haberciliği nedeniyle birçok kez hedef gösterildi, ölüm tehditlerine ve hukuk yoluyla tacize maruz bırakıldı. Bugüne kadar gazeteciliği ile bağlantılı olarak hakkında 137 ayrı ceza soruşturması başlatıldı. 19 Ocak 2023’te Aygül, AKP milletvekili Vahit Kiler’in adının karıştığı yolsuzluk iddialarını haberleştirdiği için Kiler’e hakaret suçlamasıyla gözaltına alınıp ilk sorgusunun ardından ertesi gün serbest bırakıldı."

'TEHDİT EDİLEN TÜM MESLEKTAŞLARIMIZLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ'

"Şubat 2023’te ise geçtiğimiz Ekim ayında TBMM tarafından kabul edilen Türkiye’nin yeni 'dezenformasyon yasası' kapsamında ceza alan ilk gazeteci olmuştu. Mahkeme tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırılan Aygül, ilk temyiz başvurusunun bölge istinaf mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından Yargıtay’a başvurdu.

Aygül ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tehdit ve saldırılara maruz kalan diğer tüm gazetecilerle dayanışma içindeyiz. Yetkililer, gazetecilerin işlerini özgürce ve güvenli bir şekilde yapabilmelerini ve saldırının arkasında olabilecek kişiler de dahil olmak üzere tüm faillerin adalet önüne çıkarılmalarını sağlamalıdır."

Açıklamayı imzalayan kurumlar şöyle:

- Ankara Gazeteciler Cemiyeti

- ARTICLE 19

- Articolo 21

- Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF)

- Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ)

- Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ)

- Bağımsız Gazetecilik Platformu P24

- DİSK-Basın İş

- Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ)

- Güney Doğu Avrupa Medya Organizasyonu (SEEMO)

- Güvenli Gazeteciler Ağı (SJN)

- IFEX

- İngiliz PEN

- İsveç PEN

- Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)

- OBC Transeuropa (OBCT)

- PEN Amerika

- PEN Norveç

- Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF)

- Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

- Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi (TLSP)

- Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

- Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)

- Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ)

- Uluslararası PEN