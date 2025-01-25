Yoğun Bakımdaki Edip Akbayram'dan Haber Var

9 Ocak'ta evinde düştükten sonra iç kanama geçiren Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavi görmeye devam ederken bu süreçte iki kez ameliyat geçirmişti.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumunun iyi gittiği öğrenildi.

SEVENLERİ AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Öte yandan ilk günden beri Akbayram’ın sevenleri hastaneye gelerek Akbayram’ın son durumu hakkında bilgi alırken ailesine de destekte bulunuyor.

Kaynak: Habertürk