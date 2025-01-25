Yoğun Bakımdaki Edip Akbayram'dan Haber Var
Evinde geçirdiği kazanın ardından 9 Ocak günü hastaneye kaldırılan ve iki haftayı aşkın süredir hastanede tedavi altında olan müzisyen Edip Akbayram’ın sağlık durumunun iyi gittiği belirtildi.
9 Ocak'ta evinde düştükten sonra iç kanama geçiren Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavi görmeye devam ederken bu süreçte iki kez ameliyat geçirmişti.
DURUMU İYİYE GİDİYOR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumunun iyi gittiği öğrenildi.
SEVENLERİ AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR
Öte yandan ilk günden beri Akbayram’ın sevenleri hastaneye gelerek Akbayram’ın son durumu hakkında bilgi alırken ailesine de destekte bulunuyor.
Kaynak: Habertürk