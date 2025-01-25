Yoğun Bakımdaki Edip Akbayram'dan Haber Var

Evinde geçirdiği kazanın ardından 9 Ocak günü hastaneye kaldırılan ve iki haftayı aşkın süredir hastanede tedavi altında olan müzisyen Edip Akbayram’ın sağlık durumunun iyi gittiği belirtildi.

Yoğun Bakımdaki Edip Akbayram'dan Haber Var

9 Ocak'ta evinde düştükten sonra iç kanama geçiren Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavi görmeye devam ederken bu süreçte iki kez ameliyat geçirmişti.

Yoğun Bakımdaki Edip Akbayram'dan Haber Var - Resim : 1

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumunun iyi gittiği öğrenildi.

Yoğun Bakımdaki Edip Akbayram'dan Haber Var - Resim : 2

SEVENLERİ AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Öte yandan ilk günden beri Akbayram’ın sevenleri hastaneye gelerek Akbayram’ın son durumu hakkında bilgi alırken ailesine de destekte bulunuyor.

Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın Sağlık Durumunda Son Gelişme: Kızından Açıklama GeldiUsta Sanatçı Edip Akbayram'ın Sağlık Durumunda Son Gelişme: Kızından Açıklama GeldiGüncel
Usta Sanatçı Edip Akbayram Bir Ameliyat Daha Oldu: İki Gün Çok KritikUsta Sanatçı Edip Akbayram Bir Ameliyat Daha Oldu: İki Gün Çok KritikGüncel

Kaynak: Habertürk

Etiketler
Edip Akbayram
4 Yıllık 'Cinsel Saldırı' Soruşturması Tamamlandı... Ünlü Rock Yıldızı Marilyn Manson İçin Karar Marilyn Manson İçin Karar
Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı
Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar
Banu Alkan'dan Sevindiren Haber Banu Alkan'dan Sevindiren Haber
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Büyük Ters Köşe' Diyerek Açıkladı: Gram Altında Kritik Tarih Belli Oldu Gram Altın İçin Açıkladı, 'Temmuz'dan Önce Gelecek'
Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu
Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin
Zeytinin Tüm Acısını Alan Tüyo: Acılıktan Eser Kalmıyor, Aylarca Taze Duruyor Zeytinin Tüm Acısını Alan Tüyo: Acılıktan Eser Kalmıyor, Aylarca Taze Duruyor
Şubat Ayı Bu Burçların Ayı Olacak: Para, Kariyer, Şans... Turnayı Gözünden Vuracaklar Şubat Ayı Bu Burçların Ayı Olacak: Para, Kariyer, Şans... Turnayı Gözünden Vuracaklar