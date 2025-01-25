Banu Alkan'dan Sevindiren Haber

Yeşilçam'ın en ünlü yıldızlarından olan, son yıllarda "Dünya Güzellerim" programıyla adından söz ettiren Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde yüksek tansiyon ve şeker hastalığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, sosyal medya hesabından sevenlerine güzel haberi verdi.

Alkan, eski bir fotoğrafını paylaştığı gönderisinde sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi