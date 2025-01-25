Banu Alkan'dan Sevindiren Haber

Kısa süre önce yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırılan Banu Alkan'dan sevindiren haber geldi. Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iyileştiğini duyurdu.

Banu Alkan'dan Sevindiren Haber

Yeşilçam'ın en ünlü yıldızlarından olan, son yıllarda "Dünya Güzellerim" programıyla adından söz ettiren Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde yüksek tansiyon ve şeker hastalığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, sosyal medya hesabından sevenlerine güzel haberi verdi.

Alkan, eski bir fotoğrafını paylaştığı gönderisinde sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Banu Alkan'dan Sevindiren Haber - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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