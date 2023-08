Yılmaz Morgül, aradığını buldu!

Ünlü şarkıcı ve fenomen Yılmaz Morgül, yurt genelinde aradığı Adana dürüm lezzetini Denizli’de buldu.

Çok sevdiği Adana kebabı yöresel usulle yapan bir işletme açıldığını öğrenen Morgül, denemek için restorana yemek yemeye geldi. Aradığı dürüm lezzetini burada bulduğunu söyleyen Morgül, Denizlili vatandaşların artık gerçek bir Adana dürümü yiyebileceklerini belirtti.

"MUTLAKA BU KEBAPTAN YİYEBİLECEĞİM"

Denizli’ye her geldiğinde bu tadı tatmadan dönmeyeceğini kaydeden ünlü şarkıcı, "Ayda 1 kez mutlaka Denizli’ye gelip, vatandaşlarla iç içe oluyorum. Çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım var. Adana dürümü çok seviyorum. Denizli’ye her geldiğimde mutlaka bu kebaptan yiyebileceğim" dedi.

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Yılmaz Morgül, 14 Ocak 1964 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarıdır. 1995 yılında çıkardığı ilk albümü "Elveda İstanbul" ile tanınır. Morgül, 2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

Morgül, 14 Ocak 1964 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış, ilkokul ve ortaokul yıllarında korolarda ve müzik gruplarında yer almıştır. Lise yıllarında gitar çalmaya başlamış ve ilk bestelerini yapmaya başlamıştır.

1988 yılında Adana'da sahne almaya başlayan Morgül, 1995 yılında ilk albümü "Elveda İstanbul"u çıkarmıştır. Albümdeki "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve "Bahçıvan" gibi şarkılar büyük başarı kazanmış ve Morgül'ü Türkiye'nin en popüler şarkıcılarından biri haline getirmiştir.

2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Morgül, "One More Try" adlı şarkıyla yarı finalde 13. olmuştur.

Morgül, günümüzde de müzik kariyerine devam etmektedir. Son albümü "Aşk" 2016 yılında çıkmıştır. Morgül, ayrıca birçok televizyon programında jüri üyeliği yapmıştır.

