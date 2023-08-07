Ragga Oktay: Şarkıyı Tarkan'a yazdım, konserde yaşananlar içime dert oldu

'Ragga Oktay' olarak bilinen şarkıcı Oktay Yurtalan, kendisine dair merak edilenlerle ilgili olarak Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

Şöhret basamaklarını çıktığı ilk dönemde aynı sahneyi paylaşacağı Tarkan ve korumalarıyla yaşadığı tartışmayı anlatan Yurtalan, şunları kaydetti:

"1997'de ilk albümü çıkardığım dönemde Hollanda'da Tarkan konser verecekti. Konserin ön sahnesine beni davet ettiler. Benim daha da tanınmam için iyi fırsattı. 20 yaşımdayım yaklaşık 25 bin kişi izlemeye gelmişti. Tam şarkı söylemeye başlayacağım sırada elektriklerde bir sorun oldu. Tarkan'ın talimatıyla korumaları tarafından nedensizce sahneden indirmeye çalıştılar. 'Üç tane şarkı okuyacağım zaten bırakın sonra ineceğim zaten' dedim.

Zaten izleyicilerin yüzde 95'i Tarkan için gelmiş. Ben indim sahneden tepkiler oldu. Sonra Tarkan sahneye çıktı ama konser gerçekleşmedi. Gereksiz bir gerginlik oldu ve iptal oldu. Yaşananlar hem Türkiye'de hem de Hollanda basınında gündem oldu. Tarkan üzerinden prim yaptığıma dair haberler çıktı. O dönemki prodüktörüm, 'Helal olsun çok iyi reklam yaptın' dedi, şaşırdım. Öyle bir gayem yoktu, sonuçta organizatör beni çağırmıştı ve şarkılarımı söyleyip zaten inecektim. Olaydan sonra Tarkan 7 yıl konser vermedi."

'A-UM ŞARKISINI TARKAN'A YAZDIM'

'Ragga Oktay', bir telekominikasyon reklamında kullanılan 'A-Um' şarkısını da aslında Tarkan için yazdığını itiraf etti.

Müzisyen, "Konserde yaşananlar içime dert oldu. Beni küçümsemişlerdi. Aslında protest şarkıydı. Albüme koyacakken de reklam müziği oldu. Melodi hala milyonlarca insanın aklında. Yıllar sonra Tarkan ile aynı markanın reklam yüzü olduk. Hatta Tarkan bir dönem benim olduğunu bilmediği bir şarkıyı almak istedi. Aramızın kötü olduğunu bilen aranjör 'Sonsuza Kadar' şarkımı dinletmiş o da beğenip almak istemiş. Beni aradı, 'Senin eserin olduğunu söylemeden istersen verelim' dedi. Ben de ‘olmaz’ yanıtını verdim. 'Benim olduğumu söyle şarkıyı verelim' dedim. Yaşananlara şimdi bakınca ise gülüyorum" diye konuştu.