Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, Türkiye'den ayrıldı: Nedeni dikkat çekti

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi deprem sonrası radikal bir karar aldı. 2 çocukları olan çift ailesiyle birlikte Arnavutluk'a taşındı.

Son Güncelleme:
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, Türkiye'den ayrıldı: Nedeni dikkat çekti

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi gözlerden uzak bir hayat süren çiftlerden. 2019 yılında oğulları Efehan'ı, 2021'de de kızları Alina'yı kucaklarına alan çift, Türkiye'yi terk etti.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra radikal bir karara imza atan Sayışman, Abazi'nin depremden korkması nedeniyle çocuklarıyla birlikte Arnavutluk'a taşındı.

Sabah'ta yer alan habere göre harekete geçen oyuncu, eşinin memleketinin başkenti Tiran ve ülkenin tatil beldesi Dhermi'den ev satın aldı.

LÜKS EVİNİ KAPATMADI

Tolga Sayışman'ın kızı Alina ve oğlu Efehan da artık orada eğitim görecek.

Tolga Sayışman ve ailesi yılın altı ayı Türkiye'de diğer yarısında ise Arnavutluk'ta yaşayacak. Oyuncu bu sebeple İstanbul'daki lüks evini de kapatmadı.

Etiketler
Tolgahan Sayışman Almeda Abazi
Son Güncelleme:
Dizideki seks ve kavga sahneleri 20 yıllık dostluğa gölge düşürdü Dizideki seks ve kavga sahneleri 20 yıllık dostluğa gölge düşürdü
Aklınızda bulunsun; Bulgur pilavının lezzetini 5'e katlıyor! Bir kaşık ekleyip karıştırın yeter Aklınızda bulunsun; Bulgur pilavının lezzetini 5'e katlıyor! Bir kaşık ekleyip karıştırın yeter
İddia: Bodrum ve Çeşme'deki organizatörler dertli, arabeskçinin istek listesi bitmiyormuş İddia: Bodrum ve Çeşme'deki organizatörler dertli, arabeskçinin istek listesi bitmiyormuş
Nefes alamıyorum diyerek Müge Anlı, hastalığını itiraf etti! Sevenleri çok üzgün Nefes alamıyorum diyerek Müge Anlı, hastalığını itiraf etti! Sevenleri çok üzgün
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş dolar ve altın yatırımcılarına rakam verdi: Bu fırsat uzun süre gelmeyebilir İslam Memiş dolar ve altın yatırımcılarına rakam verdi
Sevildikleri zaman süründürüyorlar: En kalpsiz 5 burç açıklandı En kalpsiz 5 burç açıklandı
Dar gelirliye yeni ödemenin detayları ve şartlar belli oldu Dar gelirliye yeni ödemenin detayları ve şartlar belli oldu
Uçurum var: Ünlü oyuncuların yeni sezonda bölüm başı kazanacakları ücretler ortaya çıktı Ünlü oyuncuların yeni sezonda bölüm başı kazanacakları ücretler ortaya çıktı
Fatih Altaylı'dan sert tepki: Hedef çok açık, pazar olan tatil gününü değiştirmek 'Hedef çok açık, pazar olan tatil gününü değiştirmek'