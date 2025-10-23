Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası Yasta

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden ünlü oyuncu Neşe Aksoy, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası Yasta
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Neşe Aksoy, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. 1980’li yıllarda Tarık Akan ve Fikret Hakan gibi usta oyuncularla aynı projelerde yer alan Aksoy, özellikle 1982 yapımı “Arkadaşım” filmiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından sağlık durumunu paylaşan Aksoy, “On ay önce bana akciğer kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonrası artık bilinmez…” ifadelerini kullanmıştı.

Sinema oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık ve ressamlık da yapan Neşe Aksoy, aynı zamanda FİLM-SAN Vakfı’nın şeref üyesi ve başkan yardımcısı olarak da görev yapıyordu.

Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biri olan Neşe Aksoy’un vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası Yasta - Resim : 1
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden ünlü oyuncu Neşe Aksoy hayatını kaybetti.

NEŞE AKSOY KİMDİR?

İstanbul'da 1966'da dünyaya gelen Neşe Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

"Kızlar Sınıfı Yarışıyor" ve "Lodos Zühtü" adlı yapımlarda rol alan Aksoy, başarılı oyunculuğuyla döneminin önemli sanatçıları arasında yer aldı.

Başrollerinde usta sanatçılar Tarık Akan ve Fikret Hakan'ın yer aldığı "Arkadaşım" filmiyle hafızalara kazınan sanatçı, sinema oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi alarak çok sayıda sergiye imza atmıştı.

Veliaht Dizisinin Oyuncusu Bora Akkaş ve Fenomen Eşi Oben Alkan'ın Kızından Kötü Haber! Yoğun Bakıma AlındıVeliaht Dizisinin Oyuncusu Bora Akkaş ve Fenomen Eşi Oben Alkan'ın Kızından Kötü Haber! Yoğun Bakıma AlındıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yeşilçam
Son Güncelleme:
Veliaht Dizisinin Oyuncusu Bora Akkaş ve Fenomen Eşi Oben Alkan'ın Kızından Kötü Haber! Yoğun Bakıma Alındı Ünlü Çiftin Kızı Apar Topar Yoğun Bakıma Alındı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kıvanç Tatlıtuğ’un Kardeşi Melisa Tatlıtuğ Hakkında Şok Cezaevine Girdi İddiası Kardeşi Hakkında Şok Cezaevine Girdi İddiası!
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor
Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması
Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi! Asgari Ücretin 9 Katına Çıkacak Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi
Meteoroloji Alarm Verdi! Lodosla Birlikte Geliyor: Önümüzdeki 3 Güne Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi! Lodosla Birlikte Geliyor: Önümüzdeki 3 Güne Dikkat!
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Suç Örgütlerine Ağır Darbe! 9 İlde 42 Şüpheli Yakalandı Bakan Yerlikaya Duyurdu! Suç Örgütlerine Ağır Darbe! 9 İlde 42 Şüpheli Yakalandı