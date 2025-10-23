Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası Yasta

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Neşe Aksoy, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. 1980’li yıllarda Tarık Akan ve Fikret Hakan gibi usta oyuncularla aynı projelerde yer alan Aksoy, özellikle 1982 yapımı “Arkadaşım” filmiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından sağlık durumunu paylaşan Aksoy, “On ay önce bana akciğer kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonrası artık bilinmez…” ifadelerini kullanmıştı.

Sinema oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık ve ressamlık da yapan Neşe Aksoy, aynı zamanda FİLM-SAN Vakfı’nın şeref üyesi ve başkan yardımcısı olarak da görev yapıyordu.

Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biri olan Neşe Aksoy’un vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

NEŞE AKSOY KİMDİR?

İstanbul'da 1966'da dünyaya gelen Neşe Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.



"Kızlar Sınıfı Yarışıyor" ve "Lodos Zühtü" adlı yapımlarda rol alan Aksoy, başarılı oyunculuğuyla döneminin önemli sanatçıları arasında yer aldı.



Başrollerinde usta sanatçılar Tarık Akan ve Fikret Hakan'ın yer aldığı "Arkadaşım" filmiyle hafızalara kazınan sanatçı, sinema oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi alarak çok sayıda sergiye imza atmıştı.

