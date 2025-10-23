Veliaht Dizisinin Oyuncusu Bora Akkaş ve Fenomen Eşi Oben Alkan'ın Kızından Kötü Haber! Yoğun Bakıma Alındı

Ünlü oyuncu Bora Akkaş ve fenomen eşi Oben Alkan, minik kızları Suzan’ın rahatsızlanmasıyla büyük bir korku yaşadı. Kontrole götürülen küçük Suzan, doktorların kararıyla apar topar yoğun bakıma alındı.

Geniş Aile, Yalan Dünya, Aslan Ailem, Kurşun ve Menajerimi Ara gibi sevilen yapımlarda rol alan Bora Akkaş, son olarak Veliaht dizisinde “Zafer Karslı” karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Oyuncunun eşi Oben Alkan ise sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip. Çiftin 2023 yılında dünyaya gelen kızları Suzan, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Ancak küçük Suzan’ın aniden rahatsızlanması aileyi endişeye sürükledi. Doktora götürülen minik kız, zatürre teşhisiyle yoğun bakım servisine alındı.

“YARIN NORMAL ODAYA ALIYORLAR”

Oben Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızlarının sağlık durumuna ilişkin, “Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hala yoğun bakımdayız. ‘Yarın çıkar’ diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar.” açıklamasında bulundu.

Alkan’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve geçmiş olsun mesajı aldı. Minik Suzan’ın sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

