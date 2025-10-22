Kıvanç Tatlıtuğ’un Kardeşi Melisa Tatlıtuğ Hakkında Şok Cezaevine Girdi İddiası

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Tatlıtuğ, eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezaevine girdi. Aileden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Son Güncelleme:
Kıvanç Tatlıtuğ’un Kardeşi Melisa Tatlıtuğ Hakkında Şok Cezaevine Girdi İddiası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Özel hayatını her zaman basından uzak tutan Kıvanç Tatlıtuğ’un ailesi, bu kez beklenmedik bir iddiayla gündeme geldi. Sunucu İlknur Özkuş’un ortaya attığı iddiaya göre, Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ bir süredir Hendek Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu. İddialara göre Melisa Tatlıtuğ’un cezaevine girmesine neden olan olay, eski eşinin sevgilisine yönelik şiddet iddiası. Ancak söz konusu olayla ilgili Tatlıtuğ ailesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

“DÜN TAHLİYE OLDU” İDDİASI

Kıvanç Tatlıtuğ’un Kardeşi Melisa Tatlıtuğ Hakkında Şok Cezaevine Girdi İddiası - Resim : 1
Caption

Özkuş’un açıklamasının ardından, aileye yakın bir kaynak Melisa Tatlıtuğ’un kısa süre önce tahliye edildiğini ileri sürdü. Gözler şimdi Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden gelecek açıklamaya çevrildi.

KIVANÇ TATLIUTĞ’UN AİLESİ HAKKINDA

Ünlü oyuncunun Melisa dışında Cem, İpek ve Tugay adında üç kardeşi daha bulunuyor.
Melisa Tatlıtuğ’un Mercan ve Kıvanç adında iki oğlu olduğu, geçmişte abisiyle paylaştığı aile fotoğraflarının sosyal medyada sık sık gündem olduğu biliniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Sadece Bir Reklamdan Kazancı Dudak Uçuklattı... Asgari Ücretlinin 166 Yıl Çalışmasına Eşdeğer!Kıvanç Tatlıtuğ'un Sadece Bir Reklamdan Kazancı Dudak Uçuklattı... Asgari Ücretlinin 166 Yıl Çalışmasına Eşdeğer!Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ Destek Oldu, Ama Yetmedi: Dublör Mehmet Tan’a Bir Darbe Daha!Kıvanç Tatlıtuğ Destek Oldu, Ama Yetmedi: Dublör Mehmet Tan’a Bir Darbe Daha!Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kıvanç Tatlıtuğ
Son Güncelleme:
Hilal Cebeci’nin Son Halini Görenler Tanıyamadı! Değişimi Sosyal Medyayı Salladı 90'ların Yıldızıydı! Son Halini Görenler Tanıyamadı
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Ayrılığında Yasak Aşk İddiası Ortalığı Karıştırmıştı! Elif Buse Doğan Sessizliğini Bozdu Yasak Aşk İddiaları Sonrası Sessizliğini Bozdu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi! 39'uncu Kurultay Sürecine İptal İstemi!
Yurtta Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış Kapıda Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda
Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak
SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Düzenleme! O Borçlar Tamamen Silinecek SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Düzenleme! O Borçlar Tamamen Silinecek
İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu