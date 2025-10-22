Kıvanç Tatlıtuğ’un Kardeşi Melisa Tatlıtuğ Hakkında Şok Cezaevine Girdi İddiası
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Tatlıtuğ, eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezaevine girdi. Aileden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Özel hayatını her zaman basından uzak tutan Kıvanç Tatlıtuğ’un ailesi, bu kez beklenmedik bir iddiayla gündeme geldi. Sunucu İlknur Özkuş’un ortaya attığı iddiaya göre, Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ bir süredir Hendek Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu. İddialara göre Melisa Tatlıtuğ’un cezaevine girmesine neden olan olay, eski eşinin sevgilisine yönelik şiddet iddiası. Ancak söz konusu olayla ilgili Tatlıtuğ ailesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.
“DÜN TAHLİYE OLDU” İDDİASI
Özkuş’un açıklamasının ardından, aileye yakın bir kaynak Melisa Tatlıtuğ’un kısa süre önce tahliye edildiğini ileri sürdü. Gözler şimdi Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden gelecek açıklamaya çevrildi.
KIVANÇ TATLIUTĞ’UN AİLESİ HAKKINDA
Ünlü oyuncunun Melisa dışında Cem, İpek ve Tugay adında üç kardeşi daha bulunuyor.
Melisa Tatlıtuğ’un Mercan ve Kıvanç adında iki oğlu olduğu, geçmişte abisiyle paylaştığı aile fotoğraflarının sosyal medyada sık sık gündem olduğu biliniyor.
