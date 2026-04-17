Yeraltı, Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya... Okul Saldırıları Sonrası Diziler İçin Düğmeye Basıldı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi yasa boğarken, televizyon ekranlarındaki şiddet içerikleri yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle Kahramanmaraş’taki kanlı olayın ardından aynı akşam Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerinin yayınlanmaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Artan tepkiler sonrası “Bu diziler yayından kaldırılıyor mu?” sorusu gündeme otururken, kulislerde dolaşan iddialar dikkat çekiyor.

EŞREF RÜYA VE YERALTI YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Eşref Rüya ve Yeraltı için böyle bir karar alınmadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çocukların yaş grubunun televizyondan çok Youtube’tan dizileri takip ettiği gerçeğini de göz önüne alan yayıncılar bu süreçte hassas davranarak senaryolarını buna göre revize etme kararı aldı.

Özellikle Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir, A.B.İ ve Taşacak Bu Deniz gibi dizilerde şiddet ve silahlı sahneler daha dikkatli işlenecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş