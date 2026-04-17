Yeraltı, Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya... Okul Saldırıları Sonrası Diziler İçin Düğmeye Basıldı

Okul saldırılarının ardından artan toplumsal hassasiyet, televizyon dizilerindeki şiddet içeriklerini yeniden gündeme taşıdı. Yayıncılar, gelen tepkiler üzerine dizilerdeki sahneleri gözden geçirerek daha temkinli bir yayın politikası izleme kararı aldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi yasa boğarken, televizyon ekranlarındaki şiddet içerikleri yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle Kahramanmaraş’taki kanlı olayın ardından aynı akşam Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerinin yayınlanmaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Artan tepkiler sonrası “Bu diziler yayından kaldırılıyor mu?” sorusu gündeme otururken, kulislerde dolaşan iddialar dikkat çekiyor.

EŞREF RÜYA VE YERALTI YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Eşref Rüya ve Yeraltı için böyle bir karar alınmadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çocukların yaş grubunun televizyondan çok Youtube’tan dizileri takip ettiği gerçeğini de göz önüne alan yayıncılar bu süreçte hassas davranarak senaryolarını buna göre revize etme kararı aldı.

Özellikle Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir, A.B.İ ve Taşacak Bu Deniz gibi dizilerde şiddet ve silahlı sahneler daha dikkatli işlenecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Tek Celsede Boşandı: 1,5 Yıllık Evlilik Bitti Tek Celsede Boşandılar, 1,5 Yıllık Evlilik Bitti
Şarkıcı Rıza Tamer Hayatını Kaybetti: Ölümü Şüpheli Bulundu, Savcılık Otopsi İstedi! Ölümü Şüpheli Bulundu, Savcılık Otopsi İstedi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Gülistan Doku'nun Ailesine Tunceli Adliyesi Önünde Saldırı Girişimi Sanık Yakınlarından Doku Ailesine Saldırı Girişimi
Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör Yere Düştü' Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör
Şarkıcı Rıza Tamer Hayatını Kaybetti: Ölümü Şüpheli Bulundu, Savcılık Otopsi İstedi! Ölümü Şüpheli Bulundu, Savcılık Otopsi İstedi
Gülistan Doku Dosyasında Bir İlk: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma
Otobüs Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Yıllarca Bedava Olan Hizmet Artık Ücretli Olacak Otobüs Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Yıllarca Bedava Olan Hizmet Artık Ücretli Olacak