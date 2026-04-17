İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Tek Celsede Boşandı: 1,5 Yıllık Evlilik Bitti

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, yaklaşık 1,5 yıl süren evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı. Geçtiğimiz aylarda kızları Sora'yı kucağına alan çiftin sürpriz ayrılığı magazin dünyasında geniş yankı buldu.

Ekranların sevilen ismi İrem Helvacıoğlu ve 2024 yılının ekim ayında nikah masasına oturduğu Ural Kaspar, bugün itibarıyla yollarını resmen ayırdı. Uzun süredir haklarında çıkan boşanma iddialarını her seferinde yalanlayan çiftin evliliği tek celsede sona erdi.

Adliye çıkışında herhangi bir açıklama yapmayan tarafların, çocuklarının velayeti ve boşanma protokolünün detayları hakkında sessizliğini koruduğu öğrenildi.

SOYADINI DA FOTOĞRAFLARI DA SİLDİ

Çift, evliliklerinin birinci yılına yaklaşırken, 15 Ekim 2025 tarihinde kızları Sora'yı kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabındaki "Kaspar" soyadını kaldırarak Ural Kaspar ile olan tüm fotoğraflarını sildi. .

Kaynak: Haber Merkezi

