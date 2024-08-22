Yeni Sezonun Konusu Belli Oldu: Yalı Çapkını'nda Tüm Hikaye Değişiyor!
Yakında üçüncü sezonuyla ekranlara geri dönecek olan Yalı Çapkını dizisinde hikaye yepyeni bir boyut kazanıyor. Birkaç yıllık zaman atlamasıyla başlayacak olan diziye bir de tüm dengeleri değiştirecek "Sinan" karakteri geliyor.
Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda yeni sezon merakla bekleniyor. Dizinin üçüncü sezonunun senaryosunu Zeynep Bonçe kaleme alacak. Şu anda kostüm provaları devam eden fenomen dizi, önümüzdeki hafta sete çıkacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burcu Alptekin’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, bu sezon zaman atlaması yaşanacak. Dizi, hikayenin kaldığı yerin birkaç yıl sonrasında başlayacak.
'SİNAN' GELİYOR
Seyran ve Ferit'in hayatında büyük bir ayrılık krizi yaşanacak. Diziye dengeleri değiştirecek Sinan karakteri gelecek. Rolü kimin canlandıracağı henüz belli olmadı.
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