Yeni Sezonun Konusu Belli Oldu: Yalı Çapkını'nda Tüm Hikaye Değişiyor!

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda yeni sezon merakla bekleniyor. Dizinin üçüncü sezonunun senaryosunu Zeynep Bonçe kaleme alacak. Şu anda kostüm provaları devam eden fenomen dizi, önümüzdeki hafta sete çıkacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burcu Alptekin’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, bu sezon zaman atlaması yaşanacak. Dizi, hikayenin kaldığı yerin birkaç yıl sonrasında başlayacak.

'SİNAN' GELİYOR

Seyran ve Ferit'in hayatında büyük bir ayrılık krizi yaşanacak. Diziye dengeleri değiştirecek Sinan karakteri gelecek. Rolü kimin canlandıracağı henüz belli olmadı.