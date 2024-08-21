Tarkan Kızı Liya'yı İlk Okul Gününde Yalnız Bırakmadı

Megastar Tarkan, okula başlayan 6 yaşındaki kızı Liya'yı ilk gününde yalnız bırakmadı. Tarkan, bu heyecanlı günü sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.

Tarkan Kızı Liya'yı İlk Okul Gününde Yalnız Bırakmadı

Ünlü şarkıcı Tarkan, 2016 yılında nikah masasına oturduğu Pınar Dilek ile 2018 yılında ilk kez çocuk sahibi olmuştu. Kızı Liya ile yüzünü göstermeden paylaşımlardan bulunan megastar, bu kez de kızının ilk okul gününden bir paylaşımda bulundu.

Tarkan, paylaşımına "Kızımızın ilk okul günü bugün... Hem mutlu hem buruk hisler içindeyiz.
Zaman çok hızlı geçiyor, çok çabuk büyüyorlar. Çocukların okul hayatları onlar için hiç kolay bir yolculuk değil. Anneler babalar olarak tüm sevgimiz, ilgimiz, sabrımız, anlayışımız ve elimizden geldiğince eğitimlerine desteğimizle yanlarında olmalıyız. Seni çok seviyoruz, hep yanındayız Liya’mız " notunu düştü.

Tarkan Kızı Liya'yı İlk Okul Gününde Yalnız Bırakmadı - Resim : 1

'ÇOCUKLARINIZLA BOL ZAMAN GEÇİRİN'

Tarkan, geçtiğimiz ay da kızı Liya'nın 6'ncı yaş gününü kutlamış ve şunları söylemişti:

"Canım ve canımdan öte canım. 2 gün önce Liya'cığım 6 yaşını doldurdu. Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor. Bu günlerde duygusalım anlayacağınız.

Sevgili Ebeveynler, çocuklarınızla bolca zaman geçirin. Onlarla geçirdiğiniz her anın değerini bilin çünkü o anlar bir daha geri gelmeyecek. Kaçırmayın onların bu en güzel zamanlarını. Ve onlara bolca sarılın, sık sık sevdiğinizi söyleyin. Çocuğunuzla çocuk olmayı, oyunlar oynamayı, şımarmayı, eğlenmeyi, gülmeyi de ihmal etmeyin."

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