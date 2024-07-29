Fenomen Dizi Geri Dönüyor: Yalı Çapkını'na Yeni Bir Soluk!

Star Tv'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, iki sezondur cuma akşamları ekrana geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi 7 Haziran 2024'te sezon finali yapmıştı.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin senaristi Mehmet Barış Günger, sezon sonunda ekibe veda etmişti.

NTV'de yer alan habere göre; üçüncü sezon hazırlıkları süren ve yakında sete çıkacak olan Yalı Çapkını dizisinin yeni senaristi belli oldu.

Dizinin yeni senaristi H. Zeynep Bonçe oldu. Bonçe, daha önce de Sefirin Kızı ve Ateş Kuşları gibi projelerde yer almıştı.