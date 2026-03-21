Uzak Şehir Aşkı Gerçek Oldu! Dilin Döğer ve Atakan Özkaya'dan İlk Fotoğraf Geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Uzak Şehir” dizisinde canlandırdıkları karakterlerle dikkat çeken Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’nın set arkadaşlığı aşka dönüştü. Dizide kavuşamayan iki karaktere hayat veren oyuncular, gerçek hayatta ilişkilerini resmen duyurdu.

Atakan Özkaya’nın, Dilin Döğer’in doğum gününde yaptığı romantik paylaşım sonrası gündeme gelen birliktelik, Döğer’in verdiği röportajla netlik kazandı. Ünlü oyuncu, “Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz” sözleriyle ilişkiyi doğruladı.

İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

İlişkilerini açıklamalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenen çift, tatil için Çeşme’ye gitti. Alaçatı’da bulunan Primus Otel’de üç gün geçiren ikili, gözlerden uzak romantik bir tatil yaptı. Bayram öncesinde tatillerini sonlandıran Dilin Döğer ve Atakan Özkaya, ardından aileleriyle bayramlaşmak üzere İstanbul’a döndü. İkilinin birlikte verdiği ilk görüntüler magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Hürriyet