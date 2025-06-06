Ünlü Türkücü Kahreden Haberi Verdi, Acil Kan Çağrısı Yaptı

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Ünlü türkücü Yudum, sevenlerini kahreden bir haber verdi ve acil kan çağrısında bulundu. Yudum’un eşi Erol Kral’ın Bodrum tatili sırasında kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Erol Koral, apar topar hastaneye kaldırılırken, acil bypass kararı verildi. Koral, Ambulansla İstanbul’a sevk edildi.

Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırılan Yudum’un eşi Erol Koral, için acil kan çağrısında bulunuldu.

YUDUM KİMDİR?

Yudum, Ulus Müzik’le anlaşarak albüm çalışmalarına başladı. 1998 yılında ilk albümü olan “Bir Yudum Sevgi” yi çıkardı. 350 binlik satış rakamı yakalayan bu albümün ardından 2000 yılında “Yaban Gülü”, 2003 Yılından “Yollar Hasta Ben Yorgunum”, 2007 Yılında “Türlü Türlü” ve 2009 Yılında “Haber Saldım” albümlerini çıkardı.