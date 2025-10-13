Ünlü Oyuncu Melis Sezen'den Sürpriz İmaj! Eskiye Geri Döndü

Sadakatsiz ve Deha dizilerindeki performansı ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Melis Sezen imajını değiştirdi. Yeni bir projeye hazırlanan ünlü oyuncu siyah saçlarını sarıya boyattı.

Ünlü Oyuncu Melis Sezen'den Sürpriz İmaj! Eskiye Geri Döndü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Derin" karakteriyle ismini hafızalara kazıyan genç oyuncu Melis Sezen, bu kez Romanya'dan gelen karelerle gündem oldu.

Ünlü Oyuncu Melis Sezen'den Sürpriz İmaj! Eskiye Geri Döndü - Resim : 1
Deha dizisindeki karakteri ile çok konuşulmuştu

Bükreş Moda Haftası’na onur konuğu olarak katılan Sezen’in yeni imajı dikkat çekti. Sezen siyah saçlarını yeniden sarıya boyattı.

Ünlü Oyuncu Melis Sezen'den Sürpriz İmaj! Eskiye Geri Döndü - Resim : 2
Bükreş Moda Haftası’na onur konuğu olarak katıldı

Son dönemde Deha, Gülcemal, Leke ve Siyah İnci gibi yapımlarda yer alarak oyunculuk kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdüren 28 yaşındaki Sezen, her projesinde farklı karakterlere hayat vererek yeteneğini ortaya koyması ile konuşulmaya devam ediyor.

Ünlü Oyuncu Melis Sezen'den Sürpriz İmaj! Eskiye Geri Döndü - Resim : 3
Siyah saçlarını yeniden sarıya boyattı

Özellikle kısa süre önce final yapan Deha dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncunun yeni projesi ise şimdilik merak konusu olurken projede yeni imaj yapacağı ortaya çıktı.

Moda haftasında tercih ettiği kombin ile dikkatleri üzerine çeken Sezen’in imajında yaptığı sürpriz değişiklik hayranlarını şaşırttı. Bazı kullanıcılar genç oyuncunun tarzını beğenirken, bazıları ise kıyafet seçimini eleştirdi.

Melis Sezen Bir Paylaşım Yaptı! Sosyal Medya YıkıldıMelis Sezen Bir Paylaşım Yaptı! Sosyal Medya YıkıldıMagazin

Melis Sezen’den Takipçilerini İkiye Bölen Poz! Kombini Tartışma YarattıMelis Sezen’den Takipçilerini İkiye Bölen Poz! Kombini Tartışma YarattıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Melis Sezen ünlü oyuncu Berlin
EYT'yi Kaçıranlar Dikkat! Uzman İsim Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verildi
Ünlü Şarkıcıdan Acı Haber! O Yarışmayla Tanınmıştı Ünlü Şarkıcıdan Acı Haber! O Yarışmayla Tanınmıştı
Nijerya’da Osimhen Krizi Patlak Verdi! Son Talepleri Galatasaray’ı Çıldırttı: Dursun Özbek Küplere Bindi Osimhen Krizi Patlak Verdi! Galatasaray'ı Çıldırtan Talep
Kobra Murat'tan Güllü'nün Ölümüne İlişkin Dikkat Çeken İddia! İsim Verdi, 'Cinayeti Çözdüm' Dedi Kobra Murat'tan Güllü'nün Ölümüne İlişkin Dikkat Çeken İddia! İsim Verdi, 'Cinayeti Çözdüm' Dedi
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek'
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek