Ünlü Oyuncu Melis Sezen'den Sürpriz İmaj! Eskiye Geri Döndü

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Derin" karakteriyle ismini hafızalara kazıyan genç oyuncu Melis Sezen, bu kez Romanya'dan gelen karelerle gündem oldu.

Deha dizisindeki karakteri ile çok konuşulmuştu

Bükreş Moda Haftası’na onur konuğu olarak katılan Sezen’in yeni imajı dikkat çekti. Sezen siyah saçlarını yeniden sarıya boyattı.

Bükreş Moda Haftası’na onur konuğu olarak katıldı

Son dönemde Deha, Gülcemal, Leke ve Siyah İnci gibi yapımlarda yer alarak oyunculuk kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdüren 28 yaşındaki Sezen, her projesinde farklı karakterlere hayat vererek yeteneğini ortaya koyması ile konuşulmaya devam ediyor.

Siyah saçlarını yeniden sarıya boyattı

Özellikle kısa süre önce final yapan Deha dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncunun yeni projesi ise şimdilik merak konusu olurken projede yeni imaj yapacağı ortaya çıktı.

Moda haftasında tercih ettiği kombin ile dikkatleri üzerine çeken Sezen’in imajında yaptığı sürpriz değişiklik hayranlarını şaşırttı. Bazı kullanıcılar genç oyuncunun tarzını beğenirken, bazıları ise kıyafet seçimini eleştirdi.

