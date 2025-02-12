Ünlü Oyuncu Melis İşiten'in Acı Günü
Ünlü oyuncu Melis İşiten, babaannesinin hayatını kaybettiğini Instagram'da duyurdu. İşiten, "Biriciğimiz babaannemiz Ayla İşiten'i kaybettik" dedi.
Oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. İşiten, babaannesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Biriciğimiz babaannemiz Ayla İşiten'i kaybettik. Cenazesi 13.02.2025 Perşembe Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına mütakip Yukarı Baklacı Mezarlığına defnedilecektir."
Kaynak: Haber Merkezi
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