Ünlü Oyuncu Melis İşiten'in Acı Günü

Ünlü oyuncu Melis İşiten, babaannesinin hayatını kaybettiğini Instagram'da duyurdu. İşiten, "Biriciğimiz babaannemiz Ayla İşiten'i kaybettik" dedi.

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Ünlü Oyuncu Melis İşiten'in Acı Günü

Oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. İşiten, babaannesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Biriciğimiz babaannemiz Ayla İşiten'i kaybettik. Cenazesi 13.02.2025 Perşembe Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına mütakip Yukarı Baklacı Mezarlığına defnedilecektir."

Ünlü Oyuncu Melis İşiten'in Acı Günü - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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