Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü: '2 Saat Ambulans Bekledim'
Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Londra'da AVM'de yere düşerek kafasını zemine çarptı. Hastaneye kaldırılan ünlü ismin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Kaynak: Sabah
Hababam Sınıfı Merhaba, Bez Bebek, Üç Arkadaş, Sev Kardeşim, Kızım ve Ben, Genç Kızlar ve Susuz Yaz gibi birçok başarılı projede yer alarak Türk sinemasına adını yazdıran Hülya Koçyiğit, Londra'da talihsiz bir kaza geçirdi.
Sabah’tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, alışveriş yaptığı bir AVM’de sepetiyle ilerlerken yana dönmek istediği sırada ayağı ters dönen Koçyiğit, dengesini kaybederek sırt üstü yere düştü ve başını sert bir şekilde zemine çarptı.
Yanında kimse bulunmayan Koçyiğit, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafatasında büyük bir şişlik oluşan sanatçının beyin kanaması geçirmiş olabileceğinden endişe edildi. Ancak yapılan tetkikler sonucunda hayati bir tehlikesinin olmadığı anlaşıldı.
"2 SAAT AMBULANS BEKLEDİM"
Koçyiğit, "Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha yaşayarak gördüm. Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye'de olsa 5 dakika içinde en yakındaki ambulans hemen gelir ve yaralı kişiyi hastaneye yetiştirirdi. Ancak orada uzun süre bana müdahale edilmesini bekledim. Sağ olsun insanlar benimle birlikte beklediler, yardımcı olmaya çalıştılar. Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim" dedi.