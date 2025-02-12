Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü: '2 Saat Ambulans Bekledim'

"2 SAAT AMBULANS BEKLEDİM"

Koçyiğit, "Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha yaşayarak gördüm. Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye'de olsa 5 dakika içinde en yakındaki ambulans hemen gelir ve yaralı kişiyi hastaneye yetiştirirdi. Ancak orada uzun süre bana müdahale edilmesini bekledim. Sağ olsun insanlar benimle birlikte beklediler, yardımcı olmaya çalıştılar. Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim" dedi.