Ünlü Oyuncu Beste Kökdemir Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı, Herkesin Tahmini Yanlış Çıktı

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Her Yerde Sen, Kalbimin Sultanı, Hayat Şarkısı, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Tatlı Küçük Yalancılar, Not Defteri gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Beste Kökdemir, kısa süre önce hamile olduğunu duyurmuştu.

'HAMİLEYİM' DEMİŞTİ

Ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Fazlı Erdinç Çatak ile Beste Kökdemir çiftinin erkek bebekleri olacağı öğrenildi.

4 Temmuz'da Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen Beste Kökdemir, heyecanlı bir haberi takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından bebeğinin cinsiyetini açıklayan Kökdemir, herkesi duygulandırdı.

'CANIMIZ ERKEK'

Eşinin kız bebek beklediğini belirten ünlü oyuncu şunları söyledi: Bu zamana kadar Erdinç, bebeğin kız olacağına emindi ve bu konuda çok mutluydu. Üstelik geçen hafta doktor da büyük bir ihtimalle kız olacağını söylemişti. Bu yüzden Erdinç, bebeğin erkek olduğunu duyunca şokla karışık, yepyeni bir mutluluk yaşadı. Ben en başından beri erkek olduğuna emin gibiydim zaten (anneler hisseder çünkü). Ağlıyorum... Çünkü çocuğumla ilgili duyduğum her şeye duygulanıp ağlıyorum zaten. Bu hamilelik hormonları bildiğiniz gibi değilmiş vallahi, dostlar. Onu da bir ara anlatırım. Neyse işte, durumlar böyle. Canımız erkek.