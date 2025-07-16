Ünlü Oyuncu Beste Kökdemir Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı, Herkesin Tahmini Yanlış Çıktı

Kısa süre önce hamile olduğunu duyuran ünlü oyuncu Beste Kökdemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü oyuncu yaşadığı heyecanı sözlerine de dökerek bu anı takipçileriyle paylaştı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Ünlü Oyuncu Beste Kökdemir Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı, Herkesin Tahmini Yanlış Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Her Yerde Sen, Kalbimin Sultanı, Hayat Şarkısı, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Tatlı Küçük Yalancılar, Not Defteri gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Beste Kökdemir, kısa süre önce hamile olduğunu duyurmuştu.

Ünlü Oyuncu Beste Kökdemir Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı, Herkesin Tahmini Yanlış Çıktı - Resim : 1

'HAMİLEYİM' DEMİŞTİ

Ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Fazlı Erdinç Çatak ile Beste Kökdemir çiftinin erkek bebekleri olacağı öğrenildi.

4 Temmuz'da Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen Beste Kökdemir, heyecanlı bir haberi takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından bebeğinin cinsiyetini açıklayan Kökdemir, herkesi duygulandırdı.

Ünlü Oyuncu Beste Kökdemir Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı, Herkesin Tahmini Yanlış Çıktı - Resim : 2

'CANIMIZ ERKEK'

Eşinin kız bebek beklediğini belirten ünlü oyuncu şunları söyledi: Bu zamana kadar Erdinç, bebeğin kız olacağına emindi ve bu konuda çok mutluydu. Üstelik geçen hafta doktor da büyük bir ihtimalle kız olacağını söylemişti. Bu yüzden Erdinç, bebeğin erkek olduğunu duyunca şokla karışık, yepyeni bir mutluluk yaşadı. Ben en başından beri erkek olduğuna emin gibiydim zaten (anneler hisseder çünkü). Ağlıyorum... Çünkü çocuğumla ilgili duyduğum her şeye duygulanıp ağlıyorum zaten. Bu hamilelik hormonları bildiğiniz gibi değilmiş vallahi, dostlar. Onu da bir ara anlatırım. Neyse işte, durumlar böyle. Canımız erkek.

Beste Kökdemir'den Karnı Burnunda Tatil Pozu: Paylaşıma Beğeni YağdıBeste Kökdemir'den Karnı Burnunda Tatil Pozu: Paylaşıma Beğeni YağdıMagazin

Ünlü Oyuncu Beste Kökdemir Ateş Püskürdü! Tek Sözüyle Sosyal Medyayı SusturduÜnlü Oyuncu Beste Kökdemir Ateş Püskürdü! Tek Sözüyle Sosyal Medyayı SusturduMagazin

Etiketler
Beste Kökdemir Bebek
Son Güncelleme:
Sabancı Çiftinin Aşkının Mimarı Olarak Nam Salmıştı! Aslışah Alkoçlar'ın Evi Dile Düştü Aslışah Alkoçlar'ın Londra'daki Evi Dile Düştü
Gurk Tavuk Nedir? Gurk Olmak ne Anlama Gelir? Gurk Tavuk Nedir? Gurk Olmak ne Anlama Gelir?
Bengü’nün ‘Karma’sı Olay Yarattı! Eski Eşine Gönderme mi Yaptı? Eski Eşe Gönderme mi? İmalı Sözler Olay Oldu
Bugün Bu 3 Burç İçin Dönüm Noktası Olabilir: Hayatlarında Yepyeni Bir Sayfa Açılıyor Bugün Bu 3 Burç İçin Dönüm Noktası Olabilir: Hayatlarında Yepyeni Bir Sayfa Açılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Çalışma Hayatında Yeni Dönem Başladı: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak Çalışma Hayatında Yeni Dönem: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak
İmamoğlu Davasında Beraat Kararı İmamoğlu Davasında Flaş Karar
'Terörsüz Türkiye' Süreci İçin Diplomasi Trafiği: İmralı Heyeti, Devlet Bahçeli ile Görüşüyor İmralı Heyetinden Bahçeli ile Görüşme Sonrası İlk Açıklama
Ankara'da Belediye Otobüsü Kaza Yaptı! 27 Kişi Yaralandı Belediye Otobüsü Beton Bariyere Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var
Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı