Sabancı Çiftinin Aşkının Mimarı Olarak Nam Salmıştı! Aslışah Alkoçlar'ın Evi Dile Düştü

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, uzun zaman sonra ortaya çıktı. İş insanı Kaan Demirağ ile evlendikten sonra paylaşımları ile dikkat çeken Alkoçlar’ın Londra’daki lüks evi gündem oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Sabancı Çiftinin Aşkının Mimarı Olarak Nam Salmıştı! Aslışah Alkoçlar'ın Evi Dile Düştü
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Sosyetenin tanınan yüzü Gülşah Alkoçlar'ın kızı, Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile evlenmişti.

Sabancı Çiftinin Aşkının Mimarı Olarak Nam Salmıştı! Aslışah Alkoçlar'ın Evi Dile Düştü - Resim : 1

LONDRA’DAKİ EVİ MEST ETTİ

Evlendikten sonra Türkiye'den Dubai'ye taşınan Alkoçlar, soluğu eşi ve çocuğu ile birlikte Londra’da aldı.

ANNEANNESİNİN İKİZİ GİBİ

Aile hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan sosyetik güzel, Londra'daki lüks evinin salonunu ve manzarasını paylaştı. Alkoçlar son olarak paylaştığı fotoğrafta anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliği ile gündem olmuştu.

Sabancı Çiftinin Aşkının Mimarı Olarak Nam Salmıştı! Aslışah Alkoçlar'ın Evi Dile Düştü - Resim : 2

SABANCI AŞKININ MİMARI

Hacı Sabancı ve eşi Nazlı’nın aşkının mimarı olarak bilinen, eski dostları Aslışah Alkoşlar, Sabancılar’daki ‘DNA’ krizi sonrasında Hacı Sabancı’nın 3 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası çıktığı bilgisinin yer aldığı haber gönderisini beğenmişti.

Sabancı Çiftinin Aşkının Mimarı Olarak Nam Salmıştı! Aslışah Alkoçlar'ın Evi Dile Düştü - Resim : 3

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