Bengü’nün ‘Karma’sı Olay Yarattı! Eski Eşine Gönderme mi Yaptı?

Pop müziğin sevilen ismi Bengü, uzun bir sürenin ardından yeni şarkısı “Karma” ile müziğe iddialı bir dönüş yapıyor. Son zamanlarda sosyal medyada paylaştığı “karma” temalı mesajlarla dikkat çeken sanatçının bu sözleri, geçtiğimiz yıl sona eren evliliğine gönderme olarak yorumlandı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Bengü’nün ‘Karma’sı Olay Yarattı! Eski Eşine Gönderme mi Yaptı?
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Bengü, uzun bir aradan sonra yeni şarkısı “Karma” ile müzik sahnesine güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Sanatçının sosyal medya üzerinden yaptığı “karma” temalı paylaşımlar ise, eski eşine gönderme olarak yorumlandı.

Bengü’nün ‘Karma’sı Olay Yarattı! Eski Eşine Gönderme mi Yaptı? - Resim : 1

ŞARKININ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz yıl eşi Selim Selimoğlu ile boşanan ünlü şarkıcının şarkısının, “Ektiğini muhakkak biçeceksin. Zaman asla affetmez” ve “Eğer birisi senin için doğru değilse, tüm gayretini seni incitmek için kullanır. Sen onları terk edebilecek kadar güçlü olursan sınavın biter” gibi sözleri dikkat çekti.

Bengü’nün ‘Karma’sı Olay Yarattı! Eski Eşine Gönderme mi Yaptı? - Resim : 2

ÇİFTİN İKİ ÇOCUĞU VAR

2010’lu yılların ortasında tanıştığı iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında hayatını birleştiren Bengü, bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. 2019’da kızı Zeynep’i, 2021’de ise oğlu Selim’i kucağına alan çift, aile yaşantılarıyla uzun süre magazin dünyasında örnek çift olarak anılıyordu.

Bengü’nün ‘Karma’sı Olay Yarattı! Eski Eşine Gönderme mi Yaptı? - Resim : 3

'HER ZAMAN YAN YANA OLACAĞIZ' DEMİŞTİ

Ancak çiftin 6 yıllık evliliği, son iki yıldır yaşadıkları fikir ayrılıkları ve iletişim sorunlarının gölgesinde kaldı. Yoğun iş temposu ve gündelik hayatın getirdiği zorluklarla yıprandığı ileri sürülen evliliğini çift geçtiğimiz Ekim ayında anlaşmalı boşanma ile bitirmişti. Bengü, boşanmanın ardından yaptığı açıklamada “Çocuklarımız için her zaman yan yana olacağız” demişti.

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