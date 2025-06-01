Ünlü ABD'li Oyuncu Loretta Swit'ten Kahreden Haber! Hayatını Kaybetti

Televizyon tarihinin güçlü yapımları arasında yer alan M*A*S*H dizisinde hayat verdiği Margaret Houlihan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Loretta Swit, hayatını kaybetti. 87 yaşındaki ünlü oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ünlü ABD'li Oyuncu Loretta Swit'ten Kahreden Haber! Hayatını Kaybetti

'M*A*S*H' dizisinde 'Margaret Houlihan karakterini canlandıran, 87 yaşındaki ABD'li oyuncu Loretta Swit’ten sevenlerini kahreden haber geldi.

Emmy ödüllü ABD'li oyuncu hayatını kaybetti. Oyuncunun basın danışmanı Harlan Boll, Swit’in Cuma günü New York’taki evinde doğal nedenlerle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ünlü ABD'li Oyuncu Loretta Swit'ten Kahreden Haber! Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Loretta Swit, 1972'den 1983'e kadar 11 sezon boyunca yayınlanan ve Kore Savaşı sırasında geçen 'M*A*S*H' dizisinde canlandırdığı Başhemşire 'Margaret Houlihan' rolüyle herkesi ekrana kilitlemişti.

Ünlü ABD'li Oyuncu Loretta Swit'ten Kahreden Haber! Hayatını Kaybetti - Resim : 2

EMMY ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Ünlü oyuncu bu performansıyla 10 Emmy adaylığı elde etmiş, 1980 ile 1982'de iki kez ödül kazanmıştı.

28 Şubat 1983’te yayımlanan iki buçuk saatlik final bölümü, 100 milyondan fazla kişiye ulaşarak televizyon tarihinin en çok izlenen senaryolu yapımı olarak tarihe geçmişti. Dizi ilk sezonunda reytinglerde 46. sırada yer alsa da, dokuz Emmy adaylığı almıştı.

Ünlü ABD'li Oyuncu Loretta Swit'ten Kahreden Haber! Hayatını Kaybetti - Resim : 3

11 SEZON İZLENDİ

Loretta Swit, dizinin 11 sezonu boyunca sadece 11 bölümde yer almadı. Swit, cinsiyetçilik ve ırkçılık gibi ciddi temaları ele alan dizide, kadın karakterlerin daha güçlü temsil edilmesi için senaristlerle devamlı iletişim halindeydi.

Ünlü ABD'li Oyuncu Loretta Swit'ten Kahreden Haber! Hayatını Kaybetti - Resim : 4

Usta oyuncu, 2010’da verdiği bir röportajda, “Bu kadar kaliteli senaryolarla çalışmak, bir oyuncuyu ister istemez geliştiriyor'' ifadelerini kullanmıştı.

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