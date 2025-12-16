Türkiye'yi Terk Etmişti… Ünlü Oyuncu Hristiyan Oldu, Papazla Evlendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, bu kez kariyeriyle değil, özel yaşamındaki dikkat çekici gelişmelerle magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun Amerika’daki yaşamı, yeni bir evlilik haberiyle yeniden gündeme geldi.

Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile evlenerek ABD’ye taşınmıştı. Bu evlilik uzun süre kamuoyunda konuşulmuş, oyuncunun hayatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmişti.

Patrick Grady’nin vefatının ardından Miraloğlu’nun Amerika’daki hayatında yeni bir sürecin başladığı öğrenildi. Oyuncu, aradan geçen ayların ardından bu kez bambaşka bir kararla gündeme geldi.

RAHİPLE EVLENDİ!

İddialara göre Meltem Miraloğlu, kendisinden yine 48 yaş büyük olan Thomas Wick isimli bir rahiple dini nikâh kıydı. Evliliğin, ABD’de gerçekleştirilen dini bir törenle yapıldığı belirtildi.

ONUR AKAY DUYURDU

Ünlü sanatçı Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Miraloğlu’nun evliliğini kamuoyuna açıkladı. Akay’ın Instagram üzerinden aktardığı bilgilere göre, oyuncu vaftiz oldu ve temel dini ritüelleri de yerine getirmeye başladı.

‘MANEVİ ARAYIŞ YARGILANMAMALI’

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Onur Akay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir insanın din değiştirmesine saygı duyuyorum. Kimsenin manevi arayışı yargılanmamalı ancak Amerika vatandaşı olmak için denemediği hiçbir şey kalmadı."

İlk evliliğiyle uzun süre konuşulan Miraloğlu’nun, şimdi de dini kimliği ve rahiple yaptığı evlilikle gündeme gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi