Show Tv Fişi Çekti... Bir Dizi Daha Final Yapıyor

Yayın günü salıdan pazara alınan fenomen dizi Bahar final yapıyor. Dizinin sona ereceği bölüm de belli olldu.

Show Tv Fişi Çekti... Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Ekranların fenomen projelerinden Bahar dizisinin akıbeti belli oldu. Son yılların en büyük izlenme rakamlarıyla açılan, Show Tv'de ekrana gelen MF Yapım imzalı sevilen dizi, 64. bölümde ekrana veda ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nilsude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan’ı buluşturan dizi, 2 hafta önce salı gününden pazara alınmıştı.

Show Tv Fişi Çekti... Bir Dizi Daha Final Yapıyor - Resim : 1

YILBAŞI ÖNCESİ VEDA

Sezon başında izlenme rakamlarında çok sürpriz bir artış olmazsa yılbaşı öncesi bitmesi planlanan dizi konusu, oyumculukları ve başarılı rejisiyle unutulmayacak projeler arasına adını yazdırdı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

