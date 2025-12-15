Show Tv Fişi Çekti... Bir Dizi Daha Final Yapıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekranların fenomen projelerinden Bahar dizisinin akıbeti belli oldu. Son yılların en büyük izlenme rakamlarıyla açılan, Show Tv'de ekrana gelen MF Yapım imzalı sevilen dizi, 64. bölümde ekrana veda ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nilsude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan’ı buluşturan dizi, 2 hafta önce salı gününden pazara alınmıştı.

YILBAŞI ÖNCESİ VEDA

Sezon başında izlenme rakamlarında çok sürpriz bir artış olmazsa yılbaşı öncesi bitmesi planlanan dizi konusu, oyumculukları ve başarılı rejisiyle unutulmayacak projeler arasına adını yazdırdı.

Kaynak: Birsen Altuntaş