Tanyeli'nin Eşinden Paylaşım! İşte Tanyeli'nin 3 Hafta Önceki Hali

Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören ünlü oryantel Tanyeli, geçtiğimiz günlerde entübe edildi. Tanyeli'nin eşi İlker Sünnelin eşinin entübe edilmeden üç hafta öncesine ait olan videoyu paylaştı.

Tanyeli'nin Eşinden Paylaşım! İşte Tanyeli'nin 3 Hafta Önceki Hali

2.5 yıldır pankreas kanseri olan ve son 4 aydır hastanede tedavi gören ünlü oryantal Tanyeli’nin entübe edildiği öğrenildi. Tanyeli'den günler sonra gelen haber sevenlerini üzmüştü. Tanyeli'nin sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği ortaya çıkmıştı.

Tanyeli'nin Eşinden Paylaşım! İşte Tanyeli'nin 3 Hafta Önceki Hali - Resim : 1

54 yaşındaki Tanyeli'nin eşi, paylaşımında "Hikayenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbimde her daim yanımızda" ifadelerine yer verdi.

Sevenlerinden Helallik İstemişti! Tanyeli Entübe EdildiSevenlerinden Helallik İstemişti! Tanyeli Entübe EdildiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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