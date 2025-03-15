Tanyeli'nin Eşinden Paylaşım! İşte Tanyeli'nin 3 Hafta Önceki Hali

2.5 yıldır pankreas kanseri olan ve son 4 aydır hastanede tedavi gören ünlü oryantal Tanyeli’nin entübe edildiği öğrenildi. Tanyeli'den günler sonra gelen haber sevenlerini üzmüştü. Tanyeli'nin sağlık durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği ortaya çıkmıştı.

54 yaşındaki Tanyeli'nin eşi, paylaşımında "Hikayenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbimde her daim yanımızda" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi