'Son Kabadayı'nın Cenazesinde Tüm Gözler Onu Aradı, Büyük Aşkı Muazzez Abacı Geldi mi?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Abacı’nın eski eşi, ‘Son Kabadayı’ olarak tanınan Hasan HEybetli, son yolculuğuna uğurlandı. Kaldığı cezaevinde 75 yaşında hayatını kaybeden Heybetli’nin cenazesinde büyük aşkı Muazzez Abacı’nın görünmemesi ise dikkat çekti.

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'Son Kabadayı'nın Cenazesinde Tüm Gözler Onu Aradı, Büyük Aşkı Muazzez Abacı Geldi mi?

“Vurgun”, “Felek”, “Efendim” gibi şarkılarıyla milyonları etkileyen Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Abacı’nın eski eşi Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu cezaevinde koğuşunda ölü bulunmuştu.

Ölüm sebebi için inceleme başlatılan Hasan Heybetli için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Dün gerçekleşen törende gelen kalabalık dikkat çekerken, Muazzez Abacı’nın törene gelmediği öğrenildi.

'Son Kabadayı'nın Cenazesinde Tüm Gözler Onu Aradı, Büyük Aşkı Muazzez Abacı Geldi mi? - Resim : 1

HASAN HEYBETLİ KİMDİR?

İsmi İstanbul’un kabadayı kişileri arasında anılan, ‘Son Kabadayı’ olarak bilinen Hasan Heybetli,

1979 yılında nişanlandığı Muazzez Abacı ile 1980’de evlendi. 3 yıl sonra boşanan çift, 1989’da bir kez daha evlendi. Çiftin ikinci kez yaptıkları evlilik ise 1993’te sona erdi.

'Son Kabadayı'nın Cenazesinde Tüm Gözler Onu Aradı, Büyük Aşkı Muazzez Abacı Geldi mi? - Resim : 2

Hasan Heybetli, 2004 yılında şarkıcı Kader Çetintürk’ün de adının geçtiği bir gaspa teşebbüs davasında 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Rezidans cinayeti davasında Hasan Heybetli'yi ''kasten adam öldürmek'' suçundan 25 yıl, ''ruhsatsız silah taşımak'' suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Cezaevinde prostat kanserine yakalanan Hasan Heybetli, 2014 yılında Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi mahkum koğuşuna sevk edildi. Heybetli, Üroloji servisinde prostat kanseri, Kardiyoloji servisinde ise kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördü.

'Son Kabadayı'nın Cenazesinde Tüm Gözler Onu Aradı, Büyük Aşkı Muazzez Abacı Geldi mi? - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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