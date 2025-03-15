İlker Aksum, Şinasi Yurtsever'in Cenazesine Katılamadı! Nedenini Açıklarken Gözyaşlarını Tutamadı

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan ünlü oyuncuyu arkadaşları yalnız bırakmadı. Yurtsever'in cenazesine katılamayan arkadaşı oyuncu İlker Aksum, gözyaşlarını tutamadı. Aksum sosyal medya hesabından sitem ederek cenazeye neden katılamadığını anlattı.

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Bir süredir mide kanseri ile mücadele ederken tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için öğle namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yurtsever'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından pek çok ünlü isim de katıldı. Yurtsever, cenaze namazının ardından defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

İlker Aksum, Şinasi Yurtsever'in Cenazesine Katılamadı! Nedenini Açıklarken Gözyaşlarını Tutamadı - Resim : 1 Burada sanat camiasının katılımının ardından son yolculuğuna uğurlanan Şinasi Yurtsever’in cenaze törenine katılamayan ve Instagram hesabından bir paylaşım yapan İlker Aksum'un sitem dolu sözleri dikkat çekti.

İlker Aksum, Şinasi Yurtsever'in Cenazesine Katılamadı! Nedenini Açıklarken Gözyaşlarını Tutamadı - Resim : 2

Şinasi Yurtseven’in yakın arkadaşlarından ve Yabancı Damat dizisindeki rol arkadaşları olan İlken Aksum, yakın dostunun cenazesine neden katılamadığını sosyal medya hesabından açıkladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gözyaşlarını tutamayan İlker Aksum cenaze törenine katılamama nedenini şu ifadelerle açıkladı:

Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet.

Sanat Dünyasının Acı Günü, Şinasi Yurtsever’e Son VedaSanat Dünyasının Acı Günü, Şinasi Yurtsever’e Son VedaMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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