Sosyal Medyayı Salladı! Hailey Bieber’ın Paylaşımına Beğeni Yağdı

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber, geçtiğimiz yıl ağustosta ilk kez anne olmuştu. Ünlü model, oğlunun son halini Instagram hesabından paylaştı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Sosyal Medyayı Salladı! Hailey Bieber’ın Paylaşımına Beğeni Yağdı
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Pop müziğin yıldızı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin’in ilişkisi, yıllar içinde hem büyük bir aşk hikâyesine hem de zaman zaman tartışmalara sahne olmuştu. Genç yaşlarda tanışan ikili, uzun süren inişli çıkışlı bir dönemin ardından 2018 yılında sade bir törenle evlenmişti. Bu sürpriz evlilik, o dönem magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Sosyal Medyayı Salladı! Hailey Bieber’ın Paylaşımına Beğeni Yağdı - Resim : 1

AYRILACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Evliliklerinin ilk yıllarında, çiftin zaman zaman sorun yaşadığına dair söylentiler basına yansıdı. Özellikle Justin’in geçmişte yaşadığı zorluklar ve psikolojik süreçler, Hailey ile olan ilişkisine de yansımıştı. Tüm bu spekülasyonlara rağmen Hailey, ilişkisine olan bağlılığını defalarca dile getirmiş ve bu zorlukları birlikte aşmayı seçmişti.

Sosyal Medyayı Salladı! Hailey Bieber’ın Paylaşımına Beğeni Yağdı - Resim : 2

OĞLUNU PAYLAŞTI, REKOR KIRDI

2024 yılında çift, hayranlarını mutlu eden bir haberle gündeme geldi. Hailey Bieber hamile olduğunu duyurdu. Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hailey, anneliğe adım attıktan sonra da bu tutumunu sürdürdü.

28 yaşındaki model, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yazdan kareler paylaştı ancak oğlunun yüzünü yine göstermemeyi tercih etti. Hailey Bieber’in paylaşımı kısa sürece yüzbinlerce beğeni aldı.

Sosyal Medyayı Salladı! Hailey Bieber’ın Paylaşımına Beğeni Yağdı - Resim : 3

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