Son Kurban Bergüzar Korel Oldu! Daha Fazla Dayanamadı, Ateş Püskürdü

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Korel, yapay zeka ile yapılan bir görsel nedeniyle tüm yakınlarının endişelendiğini söyleyerek "Hiç mi düşünmüyorsunuz bizim de bir ailemiz olduğunu... Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten" dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Kurban Bergüzar Korel Oldu! Daha Fazla Dayanamadı, Ateş Püskürdü
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"Binbir Gece", "Karadayı" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan, son olarak da Kanal D ekranlarında yayınlanan "Annem Ankara" dizisinde oynayan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya platformlarında yaygınlaşmaya başlayan hilelerin son kurbanı oldu. Meslektaşı Halit Ergenç ile 16 yıllık bir evliliği ve üç çocuğu olan 42 yaşındaki Korel, yaşananlara ateş püskürdü.

Yapay zeka aracılığıyla hazırlanan bir görselin internette yayıldığını anlatan ünlü oyuncu, ailesinin ve arkadaşlarının bu sebeple çok endişelendiği dile getirdi. Çoğunlukla ailesiyle yurt dışında yaşayan Bergüzar Korel, "Günlerdir bir AI haberinin kabusunu yaşıyoruz ailecek. Tıklanma uğruna çoluğum çocuğum, aile büyüklerim düşünülmeden, hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış, hastane yatağındayım. Siz nasıl mahluklarsınız?" ifadelerini kullandı.

Son Kurban Bergüzar Korel Oldu! Daha Fazla Dayanamadı, Ateş Püskürdü - Resim : 1

'BİZİ DELİRTTİNİZ'

Yapılanın çok acımasızca ve tehlikeli olduğunu işaret eden ünlü oyuncu, kendisine yaşatılan "kabus" ile ilgili "Bu hastalıkla gerçekten boğuşan insanların duygularıyla ayrı, bizim duygularımızla ayrı oynuyorsunuz. Hiç mi düşünmüyorsunuz bizim de bir ailemiz olduğunu... Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten" diye konuştu.

Bergüzar Korel'in bu paylaşımı sonrası ünlü oyuncuya sosyal medyada destek yağdı. Yapay zekanın tehlikelerine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, özellikle ünlülerin başına gelen bu durumun çok korkutucu olduğu yorumlarını yaptı. Bazı yapay zeka tasarımlarının gerçek olup olmadığını anlamakta bile çok zorlandıklarını belirten kullanıcılar, bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

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